Trump amenaza a Irán con tomar su industria petrolera “como hice en Venezuela”

Medio Oriente La isla-refinería de Jarg, la mayor terminal petrolera de Irán, ahora codiciada por Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que fuerzas de su país atacarán nuevamente “con gran dureza” a Irán “esta misma noche”, debido al estancamiento de las negociaciones, y advirtió que pronto se harán con el control de la industria petrolera iraní de forma muy similar a como hicieron con Venezuela.

“Estados Unidos atacará a Irán esta noche con gran dureza (¡su Marina, Fuerza Aérea, radares, defensa antiaérea y todas las demás formas de defensa, junto con la mayor parte de su capacidad ofensiva, han desaparecido!)”, escribió Trump en su red Truth Social.

El estadounidense insistió en que “en algún momento de un futuro no muy lejano”, Estados Unidos tomará la isla de Jarg, que alberga la terminal petrolera más importante de Irán, “y otros puntos de infraestructura petrolera” iraní.

“Asumiremos el control total de sus mercados de petróleo y gas, tal como hemos hecho con Venezuela, lo cual está resultando magnífico tanto para Venezuela como para EU”, aseguró Trump, que tras ordenar la captura del expresidente Nicolás Maduro, acordó manejar las ventas de petróleo venezolano con el nuevo gobierno sumiso de la chavista Delcy Rodríguez.

Peor escalada desde el 8 de abril

Las amenazas del republicano llegan después de que Washington atacara anoche por segundo día consecutivo a la República Islámica, tras lo que Teherán respondió con bombardeos contra bases estadounidenses en Kuwait, Jordania y Baréin, y además declaró cerrado el estrecho de Ormuz.

Esta es la peor escalada militar entre los dos países desde el inicio del alto el fuego el 8 de abril y después de que las conversaciones de paz se hayan estancado sin resultados debido a desacuerdos en cuanto a las condiciones de un acuerdo final.

Teherán acusa a Washington de introducir condiciones de última hora, cada vez más exigentes, y modificar cosas acordadas, mientras realiza escaramuzas bélicas “dejando sin efecto en la práctica el alto el fuego” y alertando de las “peligrosas consecuencias” de estas acciones.

Por su parte, Trump advirtió esta semana que Irán ha tardado demasiado en negociar y que ahora tiene que afrontar las consecuencias.

“No tienen defensas; podría tomar Irán mañana”

En un alarde de poderío militar, Trump presumió de que sus tropas han logrado neutralizar la amenaza iraní y aprovechó para atacar a la prensa crítica estadounidense.

“Están acabados. Podríamos entrar a pie mañana mismo. Podríamos enviar soldados, pero no quiero soldados sobre el terreno, pero si quisiera, podríamos poner un pequeño grupo de soldados y tomar todo el país”, aseguró Trump en una entrevista con Fox and Friends.

“No tienen defensas, solo tienen a las ‘fake news’. Tienen al New York Times escribiendo historias de que les va muy bien y no es así”, aseguró un Trump cuya frustración con la situación en Irán es cada vez más evidente y que dedicó gran parte de la entrevista a criticar a medios como CNN, MSNBC o el conservador Wall Street Journal, al que llamó “una auténtica basura”.

“Dicen que no les estamos dando con la fuerza suficiente y anoche les tiramos 250 millones de dólares en bombas”, señaló.