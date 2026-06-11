Trump cancela ataques contra Irán por el avance en negociaciones de paz

Trump asegura que alcanzó un nuevo acuerdo con Irán (JIM LO SCALZO / POOL/EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que canceló los ataques previstos para la noche contra Irán tras los avances en las conversaciones de paz, cuyos puntos finales han sido aprobados, apenas horas después de amenazar con “bombardear con gran dureza” a la República Islámica.

“Dado que las conversaciones con la República Islámica de Irán han llegado al más alto nivel de la cúpula iraní y han sido aprobadas, como presidente de Estados Unidos, he cancelado los ataques y bombardeos programados contra Irán para esta noche”, publicó en su red Truth Social.

Según el republicano, “las conversaciones y los puntos finales han sido aprobados, tanto en concepto como en gran detalle, por todas las partes involucradas”, que incluyen además a Israel, Arabia Saudí Emiratos Árabes Unidos, Catar, Turquía, Pakistán, Baréin, Kuwait, Jordania, Egipto, entre otras naciones.

Sin embargo, indicó que el bloqueo naval estadounidense “permanecerá plenamente vigente hasta que se formalice esta transacción” y adelantó que “la fecha y el lugar de la firma” del acuerdo para poner fin a la guerra “se anunciarán en breve”.

Horas antes, el mandatario estadounidense anunció que las fuerzas de su país atacarían nuevamente a Irán “esta noche con dureza”, después de dos jornadas de bombardeos cruzados que marcaron la escalada militar más fuerte entre ambos países desde el inicio del alto al fuego el 8 de abril, en medio de un diálogo de paz que parecía estancado.

Asimismo, advirtió que pronto tomarían la isla de Jarg, que alberga la terminal petrolera más importante de Irán, aumirían el control de la industria petrolera iraní de forma muy similar como hicieron con Venezuela.

“Acabamos de alcanzar un acuerdo con Irán”

Tiempo después, el republicano aseguró que alcanzaron un “gran acuerdo” de paz con Irán, pendiente de formalizarse, y que tal vez se firme este fin de semana en Europa, en un acto en el que posiblemente no esté presente.

“Acabamos de alcanzar un gran acuerdo para resolver el conflicto con Irán. Ahora queda pendiente la formalización, lo cual debería completarse en los próximos días, y probablemente se lleve a cabo una firma, tal vez, en Europa”, declaró Trump ante los periodistas en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Igualmente, adelantó que el vicepresidente J.D Vance será quien acuda a la firma durante el fin de semana, ya que él estará encabezando este domingo un evento deportivo en la Casa Blanca por su cumpleaños 80, antes de viajar a Europa para asistir a la Cumbre del G7 a partir del lunes.

Hasta ahora las conversaciones entre Washington y Teherán se mantenían en un impasse debido a desacuerdos en cuanto a las condiciones de un acuerdo final, con la reapertura del estrecho de Ormuz y la limitación al programa nuclear iraní como los principales centros de conflicto.

Irán llegó a afirmar este jueves que estos últimos ataques dejaban “sin efecto en la práctica el alto el fuego” y responsabilizó a Washington de las “peligrosas consecuencias” de estas acciones. (Con información de EFE)