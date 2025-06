‘No Kings’ opaca el desfile de Trump con más de 300,000 en las calles

Protesta 'No Kings' La gente durante la protesta "No Kings" frente a la Casa Blanca en Washington, DC. (WILL OLIVER/EFE)

Mientras tanques, paracaidistas y salvas de cañones recorrían la capital estadounidense este sábado, una marea humana gritaba en las calles de cientos de ciudades: “¡No hay reyes en América!”.

Lo que debía ser una jornada de festejo patriótico por el 250 aniversario del Ejército se convirtió en una revuelta simbólica contra el presidente Donald Trump, cuyo autoritarismo ha traspasado los límites.

Convocadas bajo el lema “No Kings”, las protestas se extendieron a los 50 estados de EU, con más de 2 mil concentraciones de todo tipo.

En total, se estima que al menos 300 mil personas participaron a lo largo del día. El eje común: el rechazo frontal al desfile militar que Trump ordenó organizar en Washington y su política migratoria basada en redadas masivas.

En Filadelfia, miles protestan contra las políticas migratorias de Donald Trump. El #NoKingsDay se extiende por todo Estados Unidos justo en el cumpleaños del presidente. pic.twitter.com/frlNFhZ2JZ — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) June 14, 2025

“¿Esto es una democracia o el cumpleaños de un dictador?”, gritaba un cartel en Filadelfia, donde unas 80 mil personas marcharon junto a Martin Luther King III. En Nueva York, 50 mil personas corearon “No ICE, no KKK, no fascistas”, a pesar de la lluvia torrencial.

En Los Ángeles, una de las protestas más grandes se desplegó frente al Ayuntamiento, con banderas mexicanas y una enorme copia de la Constitución como estandarte.

Este es el panorama en Los Ángeles, California, el foco principal de las protestas contra la política migratoria de Donald Trump. #NoKingsProtest pic.twitter.com/ETM6W8aizv — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) June 14, 2025

Símbolos del autoritarismo

El desfile militar en Washington, que coincidió con el cumpleaños 79 de Trump y con el Día de la Bandera, fue adelantado 30 minutos por amenaza de tormenta. Pero ni la lluvia ni el blindaje de 30 km de vallas negras impidieron que los manifestantes se acercaran a protestar cerca de la Casa Blanca.

Mientras los famosos “Golden Knights” aterrizaban en la Elipse y unidades históricas desfilaban por la Avenida de la Constitución, miles de ciudadanos rodeaban la zona con pancartas que decían: “Trump no es América”.

El acto, al que Trump asistió acompañado de altos mandos y miembros de su gabinete, incluyó desfiles de unidades que evocaban desde la Guerra de Independencia hasta las guerras mundiales, pero fue severamente criticado por figuras como la senadora Tammy Duckworth, quien calificó el evento como “una masturbación política con tanques”. El gasto estimado: entre 25 y 45 millones de dólares.

Más de 5,000 personas se congregaron en la plaza Liberty, en Georgia, como parte de la protesta conocida como #NoKingsDay. pic.twitter.com/6vKyECQIQD — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) June 14, 2025

El mismo viernes, y en un intento por desactivar la presión, el gobierno anunció la suspensión temporal de redadas de ICE en sectores sensibles como agricultura, hoteles y restaurantes.

Pero fue demasiado tarde: el foco de las protestas fue el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y su política de deportaciones sin debido proceso.

“La principal preocupación ahora son las redadas”, dijo Michael, un joven manifestante en Nueva York. “Están persiguiendo a gente por su raza, sin pruebas, sin órdenes judiciales, sin respeto a la ley”.

En Los Ángeles, el envío reciente de la Guardia Nacional por orden de Trump tras disturbios por detenciones masivas encendió aún más los ánimos.

Una protesta multicolor

Las movilizaciones se nutrieron de un cruce de causas: derechos migrantes, defensa del voto, críticas al racismo institucional, apoyo a Palestina y Ucrania, y solidaridad con la comunidad LGTBI.

En ciudades como Chicago, la marcha inició con un minuto de silencio por el asesinato de la legisladora demócrata Melissa Hortman y su esposo, en un posible atentado político.

En Austin, Texas, el Capitolio estatal fue evacuado tras una amenaza creíble de ataque contra legisladores que iban a participar en la protesta. Aun así, la marcha siguió, con fuerte presencia policial y grupos de observadores de derechos humanos.

Con gritos de “¡NO ICE!”, inició en Nueva York la marcha pro inmigrante, una de varias protestas convocadas este sábado en EU contra Donald Trump. pic.twitter.com/gAnMHhm7vn — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) June 14, 2025

En West Palm Beach, Florida, miles protestaron cerca de la mansión Mar-a-Lago, residencia habitual de Trump. “Ni aquí lo quieren”, dijo una mujer de origen puertorriqueño con una bandera estadounidense en la espalda. “Nos quiere dividir, pero hoy demostramos que no puede imponer su corona”.

Pese al tono celebratorio que la Casa Blanca intentó imprimirle al evento, la narrativa quedó opacada por las manifestaciones. En redes sociales, el hashtag #NoKings superó los cinco millones de menciones en 24 horas.

El “gran día para América”, como lo llamó Trump en Truth Social, terminó convirtiéndose en el mayor acto de repudio a su figura desde su regreso a la presidencia.

“La democracia no desfila con tanques, marcha con el pueblo”, dijo Leonard, veterano de 76 años que protestaba en Manhattan. “Esto no es 1775, es 2025. Y no necesitamos un rey”.