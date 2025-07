Sismo de 5.7 grados estremece el sur de Guatemala: cuatro muertos

Daños causados en viviendas colapsadas en Santa María de Jesús, Guatemala, tras el sismo de este miércoles (EFE)

Un saldo de cuatro muertos, daños en casas y derrumbe en carreteras provocó un sismo de 5.7 grados que estuvo acompañado de 190 réplicas que estremecieron tres departamentos del sur de Guatemala, reportaron autoridades.

Las autoridades confirmaron el fallecimiento de cuatro personas en tres departamentos de Guatemala, que también dejaron daños en infraestructuras y deslizamientos de tierra.

El presidente Bernardo Arévalo informó sobre la muerte de una mujer en la comunidad de Bárcenas, municipio de Villa Nueva y luego encontraron el cuerpo de un niño de 13 años que quedó atrapado en el municipio de Santa María de Jesús.

Asimismo, se informó del fallecimiento de dos hombres por la caída de rocas de un cerro que aplastaron el vehículo en el que viajaban.

Por otro parte, Arévalo también dio a conocer que hay nueve personas hospitalizadas.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) reportó que hasta el mediodía de este miércoles se habían registrado más de 190 réplicas del sismo de 5.6 grados.

Como consecuencia de los sismos, autoridades reportan afectaciones en 15 carreteras, nueve centros de salud, tres escuelas y más de 50 viviendas con daños severos.

TESTIMONIOS

“Nuestra casa tiene daños en tres niveles. No hemos hecho cálculos de cuánto va a tocar reconstruir, pero sí tenemos bastantes pérdidas”, señaló Héctor García, un vecino del municipio de Palín, sitio del epicentro de los temblores.

Las grietas son visibles en la casa de García, tras los sismos.

“No podemos estar así. Esta estructura no aguantaría otro temblor como los que tuvimos. Esto ya no aguanta. Toca mudarnos por la seguridad de nuestra familia”, añadió García.