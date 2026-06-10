“Quien no sabe pasar el balón, aunque tenga talento, todavía no ha entendido el juego”: Papa León XIV envía mensaje previo al Mundial 2026

El Papa ofrece mensaje previo al Mundial 2026. En vísperas del Mundial, León XIV pidió practicar la compasión y la solidaridad dentro y fuera de la cancha. (Agencia EFE)

A unas horas del inicio del Mundial 2026, el Sumo Pontífice compartió un mensaje dirigido a millones de aficionados que seguirán la justa deportiva alrededor del mundo, invitándolos a reflexionar por medio del fútbol sobre la importancia de la vida en comunidad.

En una publicación difundida desde la cuenta oficial @Pontifex_es, el Papa León XIV destacó que el balompié enseña valores que van más allá de la competencia y el talento individual.

El Papa llamó a dejar atrás el individualismo

“Mañana comenzará el Mundial, y muchos estarán atentos a los partidos. El fútbol nos recuerda algo que no debemos olvidar: la vida no es una carrera para lucirse en solitario, sino un camino que aprendemos a recorrer juntos”, escribió.

Asimismo y a través de una contundente metáfora, subrayó que el éxito colectivo depende de la capacidad de colaborar con los demás.

“Quien no sabe pasar el balón, aunque tenga talento, todavía no ha entendido el juego. Y quien no sabe vivir con los demás y para los demás, todavía no ha entendido la vida”.

De igual forma, compartió un mensaje con un enfoque más cercano a la comunidad católica para respaldar su mensaje de unión y cooperación.

“El cristiano, además de ser bondadoso y amable, ha de ser compasivo, amar sin interés y buscar el bien de los demás, sabiendo que en cada hermano y hermana que sufre es el mismo Señor quien pide y recibe, quien es acogido o rechazado, amado o despreciado”, expresó.

León XIV aprovechó el inicio de la Copa del Mundo para llamar a la fraternidad, la empatía y el trabajo en equipo, valores que, según expresó, son tan importantes dentro como fuera de la cancha.