Mundial 2026 es un caos… en EU: visas negadas a equipos y árbitros, tiroteos y huelgas

¿EE. UU. no está listo para el Mundial? Desde protestas hasta una selección que no se puede hospedar en el país, esta son las polémicas que rodean al coanfitrión (SARAH YENESEL/EFE)

A tan solo horas de la inauguración del Mundial, varias polémicas rodean a uno de los tres coanfitriones. Te explicamos todo lo que está pasando.

¿Juego sucio contra Irán?

Los conflictos más grandes han surgido con Irán. A raíz del conflicto bélico que el país norteamericano sostiene con aquel de medio oriente, se están implementando muchas medidas contra la selección visitante. A varios fanáticos provenientes de Irán se les privó de sus boletos a pesar de haberlos comprado con anterioridad.

A pesar de que todos los miembros del equipo ya están visados, directivos e incluso representantes de gobierno siguen en espera de una respuesta para poder ingresar al país.

Y, por supuesto, lo más sonado es que la selección iraní no podrá hospedarse en Estados Unidos durante la duración del Mundial. Después de cada partido que jueguen en el país, deberán regresar de inmediato a su campamento en Tijuana.

En protesta a la guerra, los jugadores de Irán llevan pines con el número “168″, conmemorando a las víctimas de una escuela posiblemente bombardeada por Estados Unidos en febrero.

Protestas y huelgas

Aunque se evitó la huelga de trabajadores del SoFi Stadium, que exigía no hubiera presencia de agentes de migración durante el Mundial, Los Ángeles tuvo demostraciones en contra la guerra en Irán este fin de semana. En Nueva Jersey se presentaron protestas contra el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) afuera de Delaney Hall, centro de detención migratoria que se ha convertido en el epicentro de manifestaciones contra la política migratoria de la Administración Trump. Hubo 5 detenidos.

Balaceras cerca de estadios

En Kansas City, una de las sedes donde se jugarán partidos, a tan sólo 6 kilómetros del campamento de la Selección de Inglaterra, se desató un tiroteo en el que 9 personas resultaron heridas el pasado 6 de junio. Las autoridades siguen investigando el incidente, por lo que aún no es claro el motivo del crimen ni la identidad de los responsables.

La selección inglesa se encontraba en Florida jugando un amistoso contra Nueva Zelanda. El mismo día, se registró otra balacera que dejó 12 heridos durante un festival comunitario en la ciudad de Toledo, Ohio.

Protocolos de seguridad exagerados

En redes se han difundido videos donde se muestra cómo la selección de Uzbekistán es cateada con excesivo detenimiento antes de su partido amistoso contra Países Bajos. Lo mismo sucedió con los jugadores de Senegal.

¿Árbitros terroristas?

Omar Artan, árbitro somalí que hubiera sido el primero de su país en oficiar la Copa del Mundo, fue interrogado durante 11 horas en el aeropuerto de Miami, según declaró a The New York Times. Se le mantuvo encerrado en una celda y, cuando al fin fue liberado, se le puso en un avión con destino a Estambul, Turquía.

Esto, según declaró un oficial de la administración de Donald Trump, debido a presuntas conexiones con grupos terroristas.