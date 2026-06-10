Trump firma ley que otorga 70,000 millones de dólares a los “héroes del ICE” para su cacería de migrantes

Cacería de inmigrantes en EU El presidente Donald Trump firmó este miércoles en el Despacho Oval la Ley Estados Unidos Seguro, entre aplausos de su equipo del Departamento de Seguridad Nacional (AARON SCHWARTZ / POOL/EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consiguió este miércoles consumar su ambición de obtener el mayor presupuesto de la historia en la persecución de inmigrantes, luego de firmar una ley que destina 70,000 millones de dólares para financiar al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y otras agencias federales migratorias.

“Me complace enormemente firmar la Ley para una América Segura (”Secure America Act") a fin de financiar inmediata y totalmente al Departamento de Seguridad Nacional hasta el final de mi mandato, para que ya no tengamos que hablar más de este asunto", aseguró el mandatario en un acto en el Despacho Oval.

“Eso es lo que son: héroes”

Trump dedicó unas palabras a los agentes que realizan labores migratorias al afirmar que brindaría por “los héroes del ICE y de la Patrulla Fronteriza —porque eso es lo que son: héroes, dada la dura labor que realizan para mantenernos a salvo— el apoyo y los recursos necesarios para defender nuestras fronteras, proteger nuestra patria y mantener segura a Estados Unidos”.

La ley fue aprobada este martes en el Congreso por un margen muy ajustado de 214 votos a favor y 212 en contra, tras haber sido previamente aprobada por el Senado la semana pasada.

Con la aprobación de esta norma, se rompe un bloqueo presupuestario derivado de una larga disputa sobre los límites de estas agencias, sobre todo después de que algunos de sus agentes asesinaran a los ciudadanos estadounidenses Alex Pretti y Nicole Good, cuando trataban de proteger a inmigrantes de las violentas redadas del ICE en Minneapolis en enero, lo que provocó manifestaciones masivas en todo el país.

Los demócratas en el Congreso se habían negado a financiar el Departamento de Seguridad Nacional hasta que los republicanos aceptaran una serie de medidas para garantizar el respeto a la ley y a los derechos humanos en política migratoria que finalmente no han sido aprobadas.

19 inmigrantes muertos bajo custodia del ICE

Pocas horas antes de la aprobación en la Cámara de Representantes, un inmigrante europeo que se encontraba bajo custodia del ICE murió en Luisiana, convirtiéndose en el decimonoveno extranjero en fallecer en un centro de detención migratoria en lo que va del 2026, informaron las autoridades este lunes.

Mamuka Artmeladze, originario de Georgia (Cáucaso europeo), fue encontrado inconsciente la noche del pasado 4 de junio en su celda en el Centro Correccional Winn en Luisiana. Aunque se le dio asistencia de emergencia y fue trasladado a un hospital, el inmigrante fue declarado muerto dos horas después.

El deceso del inmigrante europeo es el segundo en menos de dos meses en el centro correccional, que ha estado bajo investigación debido a denuncias por grave negligencia y por el trato inhumano que se da a los inmigrantes, como si fueran criminales peligrosos.