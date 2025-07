Migrantes son obligados a comer “como perros” en centro migratorio de Florida

Centros de detención en Florida —

Migrantes detenidos en el centro Krome enfrentan hacinamiento y trato inhumano por parte de autoridades del ICE (Univisionm)

“Migrantes detenidos desde enero pasado en tres centros de Florida son tratadas como si no fueran seres humanos. No se trata de casos aislados, sino del resultado de un sistema de detención deficiente en el que se cometen graves abusos, como el de obligar a los detenidos a comer agachados ‘como perros’, están en celdas gélidas y hacinadas donde deben buscar espacio para dormir sobre sillas o de pie, sin ropa de cama ni acceso a servicios de higiene, además de ser sometidos a encadenamientos prolongados e injustificados”, denuncia este lunes un informe de las organizaciones Human Rights Watch, la Americans for Immigrant Justice (Americanos por la Justicia para los Migrantes) y Sanctuary of the South (Santuario del Sur).

En su reporte que comprende 100 páginas con evidencias del trato inhumano al que son sometidos los migrantes detenidos, las tres organizaciones defensoras de los derechos humanos citan la experiencia de 17 migrantes detenidos desde el 20 de enero de 2025 en el Centro de Procesamiento de Servicios de Krome, el Centro de Transición de Broward (BTC) y el Centro Federal de Detención (FDC), en Florida.

Sobre esta denuncia, la directora asociada de la División de Crisis y Conflictos de Human Rights Watch, Belkis Wille, subraya que “las personas detenidas por motivos migratorios están siendo tratadas como si no fueran seres humanos. No son casos aislados, sino el resultado de un sistema de detención fundamentalmente deficiente en el que se cometen graves abusos”.

La información de la que hicieron eco la cadena Unisivion y la agencia The Huffington Post, resalta que en el centro de detención de migrantes en Krome, que los migrantes están en celdas gélidas y hacinados, deben buscar espacio para dormir sobre sillas o de pie, sin ropa de cama ni acceso a servicios de higiene, además de haber sido sometidas a encadenamientos prolongados e injustificados.

Encadenados, y esposados con las manos a la eslapda, así es el trato a migrantes en centros de detención de Florida (USA Today)

Una de las denuncias de HRW destaca que muchos de los detenidos no han podido recibir atención médica, ni siquiera para enfermedades crónicas como diabetes, asma o VIH. Además, algunas mujeres han estado detenidas en este centro que es exclusivo para hombres, sin acceso a servicios de higiene ni cuidados adecuados a su género y su privacidad.

En los seis meses de la administración de Donald Trump con su política antiinmigrante, se han documentado dos muertes bajo custodia de las autoridades migratorias de EU, una en Krome y otra en el BTC, relacionadas con la falta de atención médica.

COMO PERROS

Un episodio reprobable u calificado como “especialmente degradante” por las tres organizaciones defensoras de los derechos humanos es que a migrantes detenidos en el FDC se le obliga a comer con las manos atadas a la espalda e hincarse para comer de un plato en el piso. “Tuvimos que agacharnos y comer sobre las sillas con la boca, como perros”, denunció Harpinder Chauhan, un emprendedor británico detenido por el ICE. Chauhan, con diabetes y una enfermedad cardíaca, dijo que se le negó la insulina en varias ocasiones durante su detención tanto en Krome, el FDC y el BTC.

Informe de Human Rights Watch, Americans for Immigrant Justice y Sanctuary of the South denuncia que los migrantes no tienen acceso a servicios de higiene (USA Today)

Todas estas condiciones “violan el derecho internacional e infringen las normas fundamentales del Gobierno de EU. “Las propias normas de detención del ICE exigen un trato humano, acceso a atención médica y protección contra los abusos. Los investigadores documentaron que el ICE y sus contratistas no están cumpliendo con sus obligaciones” y si están cometiendo abusos, subraya el informe.

ALKATRAZ CAIMÁN

En lo que respecta al nuevo centro de detención de migrantes que se abrió el pasado 1 de julio en la zona de pantanos de los Everglades y conocido como Alkatraz Caimán, grupos civiles denunciaron la insalubridad de este lugar y denuncias que por lo menos seis personas han sido hospitalizadas debido a las agrestes condiciones que ofrece este sitio.

La Florida Immigrant Coalition (FLIC) acusa en un reporte que el campamento, inaugurado el pasado 1 de julio por el presidente Donald Trump y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, alberga a “más de mil hombres en carpas vulnerables a inundaciones”.

“El campamento de internamiento es una atrocidad en nuestra comunidad”, manifestó en un comunicado Tessa Petit, directiva FLIC.

La Crónica de Hoy/2025/Agencias