Tras polémica con Argentina, FBI estaría investigando a la AFA por operaciones financieras de lavado de dinero

FBI investiga a la AFA El Departamento de Justicia de Estados Unidos y agentes del FBI emprendieron una investigación sobre las operaciones financieras de la Asociación del Futbol Argentino.

Después de que Argentina ascendiera a cuartos de final en el Mundial 2026 tras su victoria en el polémico encuentro contra Egipto, el medio La Nación dio a conocer que la Asociación del Futbol Argentino (AFA) enfrenta una investigación liderada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).

Según el reporte, las autoridades estadounidenses han comenzado a tomar declaraciones de personas vinculadas a las operaciones financieras de la AFA en el país liderado por Donald Trump.

FBI investiga a la Asociación del Futbol Argentino: ¿cuándo empezó el caso y por qué?

De acuerdo con el medio que reveló la información, la investigación comenzó en 2025 y tiene por propósito determinar si alguna de las operaciones de la AFA en Estados Unidos representan un delito, analizando particularmente el mecanismo de cobro de contratos por cientos de millones de dólares con patrocinadores y otras compañías a través de la empresa TourProdEnter LLC.

Por lo tanto —reporta La Nación—, las autoridades del Departamento de Justicia de EU y los agentes federales indagan si tales actividades califican como lavado de activos o incluso fraude mediante el sistema bancario estadounidense.

El caso está liderado por los fiscales Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger, según lo señala el medio. Gushue es parte de la Unidad de Integridad Bancaria del Departamento de Justicia (la cual se especializa en delitos financieros), mientras que Ting tiene trayectoria en investigaciones de fraude corporativo y Berger ha participado en casos internacionales de blanqueo de capitales, por ejemplo, el proceso de Carlos Ramón Polit Faggioni, excontralor general de Ecuador.

La investigación de las autoridades estadounidenses podría incluir solicitudes de información a bancos y empresas de Estados Unidos, además de considerar la opción de entrevistas con personas que tuvieron conocimiento directo y/o indirecto de las operaciones financieras de la AFA.

¿Cuáles son las pruebas que se tienen contra la AFA hasta ahora?

Según lo reportado por el medio argentino La Nación, la entidad presidida por Claudio “Chiqui” Tapia está bajo la mira del Departamento de Justicia de Estados Unidos por posible lavado de dinero; el informe apunta que analizan —bajo la sospecha de que pueda estar sujeto a delito— la forma en que la AFA canalizó cientos de millones de dólares a través de su sistema financiero.

En plena Copa del Mundo 2026 jugándose, señala el medio, el empresario Guillermo Tofoni fue interrogado por el FBI la semana pasada en la búsqueda de testigos que tuvieran conocimiento dirigido de lo ocurrido durante la gestión de Chiqui Tapia y Pablo Toviggino, al frente de la AFA y TourProdEnter LLC respectivamente.

Javier Faroni, productor de dicha empresa que además administró el cobro de contratos comerciales de la entidad en el exterior, es un nombre que también aparece en la documentación que La Nación afirma tener en su poder, así como su esposa Erica Gillette; ambos son señalados como los presuntos responsables de mover cientos de millones de dólares a través de cuentas abiertas en 5 entidades financieras estadounidenses:

Citibank.

Synovus.

Bank of America.

JP Morgan.

PNC Bank.

Según los registros referidos por el medio argentino, TourProdEnter LLC administró al menos 260 millones de dólares correspondientes a ingresos de la AFA a través de esas cuentas; sin embargo, el análisis aclaró que sólo una parte de esos fondos puede vincularse de manera directa con gastos operativos identificables de la entidad que preside Tapia.

Analizan la posibilidad de convocar exfuncionarios argentinos

En consecuencia del encuentro reciente en Tofoni y el FBI, las autoridades estadounidenses analizan convocar también a exfuncionarios del Gobierno del presidente Javier Milei, el cual mantiene actualmente un conflicto abierto con la Asociación del Futbol Argentino.

“Analizan convocar a exfuncionarios del gobierno de Javier Milei que tuvieron acceso a información sensible sobre la AFA o intervinieron, controlaron o supervisaron sus operaciones durante los últimos años”, menciona el medio en su investigación.

Hasta el momento, la AFA no se ha pronunciado al respecto ni el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha realizado una postura oficial sobre el avance de la investigación, no obstante, la polémica surge en medio de la controversial victoria de la selección Argentina sobre Egipto e incrementa las especulaciones alrededor del organismo que dirige el futbol argentino.