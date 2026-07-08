Tribunal niega nuevamente a Trump que el Centro Kennedy lleve su nombre

Trabajadores se preparan para retirar el nombre deDonald Trump de la fachada del Centro John F. Kennedy el 12 de junio de 2026 (EFE/EPA/Jim Lo Scalzo)

Un tribunal federal de apelaciones del Distrito de Columbia resolvió este miércoles que el nombre del presidente Donald Trump no aparecerá en la fachada del Centro Kennedy, el mayor teatro de artes escénicas de Washington, mientras siga el proceso judicial.

Los tres jueces rechazaron una moción de suspensión presentada por el Departamento de Justicia del Gobierno de Trump, que argumentó que eliminar el nombre del presidente perjudicaría los esfuerzos de recaudación de fondos del centro y agravaría su declive financiero.

Esta es la segunda vez que el mismo tribunal de apelaciones rechaza las peticiones del republicano.

La decisión del tribunal de apelaciones no entró en el fondo del asunto, y la apelación del mandatario por mantener su nombre en la institución puede continuar.

El Centro Kennedy retiró el pasado 12 de junio el nombre de Trump de la fachada del edificio en cumplimiento de una resolución judicial que le obligaba a retirarlo.

Un juez consideró el 29 de mayo que la junta directiva del Centro Kennedy, formada por afines al presidente, no tenía capacidad para cambiar el nombre de la institución, ya que fue el Congreso quien fijó su denominación, y por tanto, el único que tiene potestad para modificarlo.

El magistrado, que dio un plazo de dos semanas para la retirada del nombre de Trump, señaló que la ley que creó el centro “deja absolutamente claro” que debe llevar el nombre del presidente John F. Kennedy, asesinado en 1963 y que no puede llevar ningún otro nombre, basado en la “decisión unilateral” de la dirección de la institución.