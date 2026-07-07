EU muestra cómo Carlitos Rugrats, pistolero del Cártel de Sinaloa, presumía sus armas y ganancias del narco Carlitos de Rugrats fue acusado por las autoridades estadounidenses de narcoterrorismo y apoyo material al terrorismo

Carlos Páez Pereda, cuyo alias es “Carlitos Rugrats”, fue acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de narcoterrorismo, apoyo material al terrorismo y narcotráfico al publicar fotografías donde presumía sus armas.

“Carlitos Rugrats”, quien lidera la célula criminal “Los Rugrats”, fue acusado formalmente por Estados Unidos y, junto con la acusación, las autoridades compartieron las fotografías que “Carlitos” publicaba para mostrar sus armas y ganancias generadas por el tráfico masivo de fentanilo, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos.

¿Quién es Carlos Páez Pereda, alias “Carlitos Rugrats”?

De acuerdo con el Departamento de Justicia de EU, Carlos Páez Pereda es el líder de “Los Rugrats”, una célula del Cártel de Sinaloa, de la fracción de La Mayiza, a la cual se dedica al tráfico de drogas como fentanilo, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos.

Según las autoridades estadunidenses, “Los Rugrats” utilizaban asesinatos, secuestros y agentes armados para mantener el poder, así como garantizar el tráfico de drogas.

Asimismo se ha señalado que “Carlitos Rugrats” opera una amplia red de fabricación y distribución de metanfetamina, fentanilo y cocaína para la facción Mayo Zambada del Cártel de Sinaloa, mientras que, a su vez, hace cumplir las operaciones de esta organización en Sinaloa y Tijuana.

Las fotografías que “Carlitos Rugrats” publicaba en redes

Tras hacer públicas las acusaciones de Estados Unidos hacia Carlos Páez Pereda, el Departamento de Justicia también compartió algunas de las fotografías obtenidas de las redes sociales de “Carlitos Rugrats”, donde este presumía armas, etiquetándolas como sus “favoritas”, así como dinero obtenido por el tráfico de drogas.

Today, @SDCAnews announced the unsealing of an indictment charging Carlos Paez Pereda, aka “Carlitos,” aka “Carlitos Rugrats,” an alleged high-ranking lieutenant and leader of a violent wing of the Sinaloa Cartel called “Los Rugrats,” with Narcoterrorism and Material Support of… pic.twitter.com/ZFLUT5YXsa — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) July 7, 2026

¿De qué es acusado en Estados Unidos Carlos Páez Pereda, alias “Carlitos Rugrats”?

Carlos Páez Pereda, alias “Carlitos Rugrats”, es acusado por Estados Unidos de haber importado decenas de miles de kilogramos de metanfetamina, fentanilo y cocaína a Estados Unidos, además de blanquear cientos de millones de dólares en ingresos por drogas durante los últimos diez años.

Del mismo modo, ha ayudado a La Mayiza en su conflicto en contra de la facción “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa proporcionando combatientes, armas, logística y dinero.

Algunos de los cargos que enfrenta en Estados Unidos son: narcoterrorismo, proporcionar apoyo material al terrorismo, conspiración para distribuir sustancias controladas y conspiración internacional para la Distribución de Sustancias Controladas.

“No se puede capturar a un personaje de dibujos animados. Pero a un narcoterrorista, sí”, fue parte de lo señalado por el fiscal federal Adam Gordon.