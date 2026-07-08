Trump rompe el acuerdo de paz con Irán y dispara el petróleo a 80 dólares

Tambores de guerra en el golfo Pérsico Trump amenaza con tomar la isla iraní de Jarg, por donde sale el 90% del petróleo que vende al mundo el país persa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio por “terminado” el acuerdo de alto el fuego sellado con Irán el pasado 17 de junio y amenaza con bombardear este mismo miércoles el país, luego de acusar a sus autoridades de ser “basura” y “enfermos mentales”, luego de dos días de ataques cruzados.

“Se están comportando muy mal (los iraníes), como lo han hecho durante 47 años. Vamos a golpearlos con fuerza esta noche”, declaró.

En declaraciones a la prensa durante un encuentro con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, el mandatario estadounidense aseguró que Estados Unidos bombardeó anoche una parte de la isla de Jarg, en el interior del golfo Pérsico, la principal terminal petrolera iraní y de donde sale el 90% del petróleo que vende al mundo.

“Atacamos la isla de Jarg anoche y destruimos una parte. Dije: ‘No, no toquen el petróleo’, porque quizá nos hagamos con la isla. Puede que nos hagamos con la isla Jarg”, aseguró Trump, disparando de nuevo el precio del petróleo, que roza ya los 80 dólares. Las bolsas también sufrieron fuertes caídas.

Para el analista de XTB Manuel Pinto el repunte del crudo en esta jornada, con “las mayores subidas desde el pasado mes de mayo”, vuelve a tensionar el mercado, pero descartó que se acerque de nuevo el barril a la barrera de los 100 dólares, como ocurrió tras el estallido de la guerra, el 28 de febrero, cuando llegó a alcanzar un pico de 116 dólares.

“Se han establecido rutas alternativas a través de oleoductos para poder mandar el petróleo” y algunos países “también han hecho acopio de reservas estratégicas durante estas semanas que ha ido funcionando relativamente el estrecho de Ormuz y por tanto no creemos que sobrepase los 100 dólares”, afirmó.

El detonante, el derecho a cobro en Ormuz

El gobierno iraní interpretaba que el acuerdo de paz le otorgaba soberanía absoluta para imponer rutas y cobrar peajes de hasta 2 millones de dólares por barco en el estrecho de Ormuz, algo a lo que Estados Unidos y las navieras internacionales se niegan.

La escalada bélica estalló el martes, cuando tres barcos comerciales fueron atacados por Irán.

En represalia inmediata, las fuerzas estadounidenses lanzaron nuevos bombardeos contra objetivos militares en Irán y revocaron unilateralmente los permisos excepcionales de venta de petróleo que le habían concedido a este país.

Al menos nueve militares iraníes murieron por los ataques estadounidenses, anunció este míercoles Teherán, que promete duras represalias, si estalla de nuevo la guerra.