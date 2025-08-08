Incendio fuera de control en Atenas deja saldo de un muerto

Incendio en Grecia (@SIN24Horas/X)

Al menos una persona ha perdido la vida este viernes en un fuerte incendio forestal en el sureste de Atenas que esta fuera de control lo que ha provocado la quema de docenas de casa, así lo informó el diario heleno Kathimerini.

El cuerpo sin vida de un adulto mayo fue encontrado en la localidad de Togani, cerca de la ciudad de Kreatea, a 29 kilómetros al sureste del centro de la capital griega, indicó a la prensa local Visilis Vathrakoyannis, portavoz del Departamento de Bomberos, confirmando que las llamas fueron las que ocasionaron la muerte.

Una televisora local mostró imágenes de la casa de ladrillo completamente destruida por las llamas donde fue encontrada la víctima.

Alrededor de 190 bomberos, con 44 camiones, 7 helicópteros y 11 aviones cisternas combaten el fuego que se declaró a primera hora de la tarde por causas aún desconocidas a unos 35 kilómetros al sureste de Atenas y se expandió rápidamente debido a las fuertes ráfagas de viento, lo que obligo evacuar varias localidades.

“Actualmente, el incendio tiene 7 kilómetros de longitud y está destruyendo viviendas, por lo que autoridades están enviando mensajes a los residentes en zonas de riesgo para que abandonen sus hogares y se dirijan a lugares seguros”, precisó Kathimerini.

Por otro lado, medios informan de que los bomberos no han podido impedir que en pocas horas se quemaran varias docenas de casas.

Según Defensa civil, el nivel máximo de peligro de incendio se mantiene en gran parte de la región del mar Egeo, golpeada por ráfagas de viento de hasta 80 kilómetros por hora que está alimentando varios focos de fuego.

Se tiene previsto que los fuertes vientos huracanados pronosticados por la Oficina Meteorológica de Atenas continuarán complicando el trabajo de sofocación de las llamas en los próximos días. (Con información de EFE)