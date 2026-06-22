¿Jubilarse hasta los 70 años? Esta es la medida que está planeando Alemania para ajustar las pensiones

Friedrich Merz busca cambios en el sistema de pensiones en Alemania Los cálculos en el informe apuntan que las personas estarían jubilándose a los 70 años en 2090.

Al llegar a la Cancillería en mayo de 2025, Friedrich Merz señaló públicamente al sistema de pensiones alemán como “insostenible”, por lo que encargó a personas expertas que llevaran a cabo un informe sobre la reforma necesaria para garantizar las pensiones a largo plazo en el país.

Este reporte, elaborado por un grupo que contó con la coordinación de la profesora de Derecho Público, Constanze Janda, y el expresidente de la Agencia Federal de Empleo, Frank Jürgen Weise, debía ser entregado el martes 23 de junio de 2026, sin embargo, el documento fue filtrado a medios alemanes y ha comenzado a despertar quejas entre los sindicatos.

Alemania propone ligar la edad de jubilación a la esperanza de vida: prevén jubilarse hasta los 70 años en 2090

De acuerdo con los cálculos realizados por la comisión designada y tras 150 horas de deliberaciones, el informa expuesto indica que es necesario retrasar la edad de jubilación hasta los 67 años en 2030 para asegurar que Alemania pueda seguir pagando pensiones a largo plazo.

A partir de ahí, la edad de jubilación se vincularía a la esperanza de vida actual en las décadas siguientes, lo que tendría por resultado 67,5 años a inicios de 2040 y hasta los 70 años en 2090, según revelaron el medio Süddeutsche Zeitung y el semanario Der Spiegel, quienes tuvieron acceso al informe previo a su fecha de entrega.

En el documento, la comisión también plantea eliminar la posibilidad de que cualquiera pueda jubilarse con la pensión completa a los 63 años, proponiendo sustituir el actual sistema de pago por un modelo en el que parte del dinero se invierta en un fondo para generar rendimientos y ayudar a financiar las pensiones futuras. La contribución empresarial y la salarial, que es actualmente del 9,3 % del salario bruto, se elevaría un 2 % más, lo cual equivaldría a 35.000 millones de euros al año.

A su vez, consideran la desaparición de la mayoría de los ‘mini-empleos’, trabajos de 8 horas semanales que suelen servir a los estudiantes para llegar a fin de mes, pero que cuentan con una máxima retribución de unos 400 euros al mes no sujetos a contribuciones.

Mediante el reporte, la comisión asegura que la recaudación del sistema deberá aumentarse imponiendo la obligación de cotizar para grupos que hasta ahora estaban exentos, entre quienes destacan los ya mencionados ‘mini-empleos’, directivos de sociedades anónimas y los diputados.

Edad de jubilación actual en México: ¿podría cambiar tras resultados en el informe del gobierno Alemán?

En el país, la edad de jubilación depende de la instititución a la que cada persona está afiliada, así como el año en el que se comienza a cotizar.

Por ejemplo, en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la edad de jubilación se maneja de la siguiente manera:

Ley 1973 (cotizaste antes del 1º de julio de 1997): La jubilación por cesantía es a los 60 años con al menos 500 semanas cotizadas, o a los 65 años por vejez.

La jubilación por cesantía es a los 60 años con al menos 500 semanas cotizadas, o a los 65 años por vejez. Ley 19997 (cotizaste a partir del 1º de julio de 1997): La edad ordinaria de retiro es a los 65 años con un mínimo de 1,000 semanas cotizadas.

Por otra parte, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la edad mínima de retiro por jubilación varía de acuerdo al régimen; por ejemplo, en cuenta individual será a los 65 años cumplidos y un mínimo de 25 años de servicio, mientras que en en el Artículo Décimo Transitorio la edad mínima se ajusta progresivamente.

Dado que la esperanza de vida en México ronda los 72,4 años en hombres y en mujeres 78 años, el cálculo realizado por Alemania podría ser una posibilidad también para la población mexicana en las siguientes décadas, sin embargo, el informe alemán todavía se encuentra en revisión y no hay indicios de que la reestructuración de su sistema de pago de pensiones sea una propuesta internacional, sino que se basa en las necesidades propias del país.