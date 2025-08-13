Muere minero en Polonia tras derrumbe de mina

Mina de carbón (archivo )

Un equipo de rescate localizó este miércoles el cuerpo de un minero de 40 años que había quedado atrapado desde el lunes por la noche tras un derrumbe en una explotación carbonífera de Knurów, en la región de Silesia, al sur de Polonia.

El accidente se produjo a 850 metros de profundidad, cuando un potente temblor sorprendió a nueve mineros que trabajaban en labores de excavación.

Ocho de ellos lograron salir por sus propios medios y fueron hospitalizados, mientras que la víctima quedó aislada en una zona sin ventilación y con alto riesgo de explosiones de gas metano. La complejidad de la operación obligó a intervenir a 26 equipos de rescate con extremas precauciones.

La compañía Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW), propietaria de la mina, confirmó que el fallecido llevaba dos años trabajando en el sector. Las causas del siniestro son investigadas por la Oficina Distrital de Minería de Rybnik, la Inspección Nacional de Trabajo y un equipo especial de la empresa.

Horas después, otro temblor sacudió la mina Murcki-Staszic, operada por Polska Grupa Górnicza (PGG), donde cuatro trabajadores resultaron heridos y permanecen hospitalizados, aunque su vida no corre peligro, informó la portavoz de la compañía, Ewa Grudniok.

En lo que va de 2025, Polonia ha registrado cuatro accidentes fatales en minas de carbón, con un saldo de seis muertos. El país, donde la minería emplea a unos 90 mil trabajadores, sigue enfrentando críticas por sus condiciones de seguridad.