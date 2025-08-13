Naufragio en aguas italianas deja 20 migrantes muertos y 27 desaparecidos

Naufragio en aguas italianas |Imagen de archivo| (EFE)

Al menos 20 migrantes perdieron la vida y otros 27 permanecen desaparecidos tras el naufragio de una embarcación este miércoles a unos 22 kilómetros al sur de la isla italiana de Lampedusa, informaron medios locales.

De acuerdo con el periodista especializado en migración Sergio Scandura, de Radio Radicale, las autoridades italianas ya han recuperado los cuerpos y continúan las labores de búsqueda de los desaparecidos.

La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en Italia lamentó la tragedia y recordó que, en lo que va de 2025, se contabilizan 675 muertes en la ruta del Mediterráneo central, reiterando el llamado a reforzar vías legales y seguras para la migración.

Según los primeros reportes, a bordo viajaban unas 100 personas. Un grupo de sobrevivientes fue desembarcado en Lampedusa, la isla italiana más próxima a las costas africanas.

El diario La Repubblica detalló que la embarcación había partido del norte de Libia días atrás y fue avistada a las 11:15 horas por un helicóptero de la Guardia di Finanza, que dio la alerta. En el operativo participaron patrulleras de la Guardia Costera, la Guardia di Finanza y Frontex, que hallaron el barco volcado con todos sus ocupantes en el mar. El balance provisional indica 20 muertos y alrededor de 60 rescatados.