Tras una llamada anónima hallan cuatro cuerpos en aguas del río Sena, en París

Autoridades de París ya investigan las causas de muerte de las cuatro personas rescatadas en el río Sena (Archivo)

Río Sena — Cuarto cuerpos fueron rescatados de aguas del río Sena, en París, luego de que la Policía Judicial recibieran una llamada anónima en la que se alertaba de un cadáver flotando en las aguas, por lo que al investigar en el mismo sitio se encontraron a otras tres personas más sin vida. Ya se investigan las causas.

Reportes de las autoridades señalan que el hallazgo de los cuatro cadáveres se registró a su paso por Choisy-le-Roi, por lo que tras sacar los cuerpos del agua se inició una investigación para determinar las causas de este siniestro.

El hallazgo del primer cadáver fue gracias a una llamada en la que un viajero a bordo de un tren de cercanías de la línea Rer C, se percató de un cuerpo flotando mientras observaba por la ventana, indican medios locales.

Al realizar una revisión por la zona, policías y bomberos encontraron otros tres cuerpos. Se trata de cuatro hombres cuyas identidades aún no han sido reveladas; uno de los cuerpos estaba completamente desnudo.

La brigada fluvial de la policía recuperó en un primer momento el cadáver de un hombre, el que había visto el viajero del tren, y a los pocos minutos encontró los otros tres; segundo a unos 50 metros del primero, un tercero atascado entre ramas y el último era arrastrado por la corriente. Investigación forense revela en un parte inicial que los cuerpos llevaban sumergidos varios días y todos tenían signos de descomposición avanzada y no había signos que apuntaran a una acción criminal. (Información de EFE)

La Crónica de Hoy/2025/Tragedia en Francia