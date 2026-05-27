Boletos del Mundial FIFA 2026: Congo pide reembolso para fans que no podrán ir por brote de ébola

Los Leopardos En medio del alarmante brote de ébola que ya registra más de 900 casos sospechosos en África central (CUARTOSCURO)

La emoción de ver a la selección de la República Democrática del Congo en el Mundial 2026 después de 52 años se vio interrumpida para cientos de aficionados que ahora enfrentan una gran desventaja, puesto que no podrán salir de viaje y requieren de un reembolsos de boletos, debido al brote de ébola registrado en el país africano.

Desde el inicio del brote, las autoridades reportan más de 900 casos sospechosos de ébola en las regiones central y oriental de África, así como 223 fallecimientos.

Para los congoleños que querían ver a los famosísimos Los Leopardos en este Mundial de fútbol, se ha transformado en una desilusión debido a los estrictos protocolos sanitarios internacionales.

Restricciones sanitarias complican el ingreso a Estados Unidos

De acuerdo con reportes internacionales, la Federación Congoleña de Futbol solicitó a la FIFA tuviera la piedad de otorgar el reembolso de boletos adquiridos por seguidores que ya no podrán ingresar a Estados Unidos debido a las medidas sanitarias implementadas recientemente.

La petición surge luego de que autoridades estadounidenses endurecieran los controles migratorios para personas que hayan permanecido en la República Democrática del Congo, Uganda o Sudán del Sur durante las últimas semanas, en respuesta al brote de ébola. Esta estricta medida preventiva busca que la propagación se extienda y no pase lo mismo que en el 2020 con el virus Covid-19.

FIFA revisará la petición de la federación

Veron Mosengo-Omba, presidente de la federación congoleña, destacó que las entradas adquiridas por una gran parte de los aficionados no son nada baratas por lo que se busca que tengan un reembolso. Por su parte, la FIFA indicó que revisará la solicitud.

Congo modifica su preparación rumbo al Mundial

Debido a la cancelación de su preparación en Kinshasa, los Leopardos se concentrarán en Bélgica para jugar partidos de preparación antes de viajar a su sede en Texas.