Trump descarta acuerdo que permita a Irán controlar el estrecho de Ormuz

Reunión del Gabinete de Donald Trump en la Casa Blanca (SAMUEL CORUM / POOL/EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó este miércoles la posibilidad de cerrar un acuerdo con Irán donde se le permita a la República Islámica ejercer control sobre el estrecho de Ormuz.

“Son aguas internacionales, nadie las va a controlar. Vamos a vigilarlas. Las vigilaremos, pero nadie las va a controlar”, precisó durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca.

El republicano dio estas declaraciones después de que la televisión estatal iraní difundiera un preacuerdo, que fue desmentido después por la Casa Blanca, según el cual Teherán se comprometería a restablecer el tráfico por Ormuz a niveles previos a la guerra en el plazo de un mes, en coordinación con Omán.

“A ellos les gustaría controlarlas. Nadie las va a controlar. Son aguas internacionales y Omán se comportará como los demás”, precisó Trump.

Asimismo, negó que se esté negociando un alivio de sanciones o el desbloqueo de fondos iraníes congelados, como indicaron reportes de prensa en los últimos días.

“No, no estamos hablando de ningún alivio de sanciones ni de dar dinero. Ni sanciones, ni dinero, ni nada”, agregó.

No obstante, aseguró que las negociaciones están “yendo muy bien” pero que dijo que aún no está “satisfecho” con el resultados de estas pláticas y volvió a plantear la posibilidad de retomar la ofensiva militar para “terminar el trabajo”.

“Nos está yendo muy bien. Creo que están empezando a darnos las cosas que tienen que darnos, y si lo hacen, será estupendo; y si no lo hacen, entonces el hombre a mi izquierda (el secretario de Defensa, Pete Hegseth) va a acabar con ellos”, manifestó.

“Irán tiene muchas ganas de llegar a un acuerdo. Hasta ahora no hemos llegado allí. No estamos satisfechos con ello, pero lo estaremos o tendremos simplemente que terminar el trabajo”, añadió.

Igualmente, destacó que no tiene prisa en cerrar un acuerdo antes de las elecciones de medio mandato de noviembre, en las que estará en juego la mayoría republicana en el Congreso.

“No me importan las elecciones de mitad de mandato. Miren lo que pasó anoche”, comentó en referencia a las pimarias republicanas de Texas del martes, en las que ganó un candidato respaldado por él.

Petróleo de Texas cae hasta 88.68 dólares el barril

El petróleo intermedio de Texas (WTI) bajó este miércoles un 5.55% hasta los 88.68 dólares el barril, después de que bolviera a crecer el optimismo ante una posible reapertura del estrecho de Ormuz.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para julio, el crudo de referencia en EU, restaron 5.21 dólares respecto al cierre anterior.