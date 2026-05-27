“Vamos a la guerra contra los cárteles”: gabinete de Trump endurece discurso contra el narcotráfico

Reunión de gabinete encabezada por el mandatario estadounidense y el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth

La administración del presidente Donald Trump lanzó un nuevo mensaje de presión contra los grupos criminales y volvió a colocar a México en el centro del debate sobre seguridad y narcotráfico en América del Norte.

Durante una reunión de gabinete encabezada por el mandatario estadounidense, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró que Washington irá “a la guerra contra los cárteles”, aunque sin detallar cómo se llevaría a cabo esa estrategia ni cuáles organizaciones criminales serían el objetivo.

Frente a integrantes del gobierno estadounidense, Hegseth habló sobre una supuesta coalición regional enfocada en combatir al narcotráfico.

“Vamos a la guerra contra los cárteles a través de la coalición de las Américas contra los cárteles”, declaró el funcionario mientras abordaba otros temas relacionados con Venezuela y la seguridad regional.

El secretario de Defensa también dijo que espera cooperación del gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez para avanzar en esa estrategia, al considerar que la seguridad energética y nacional de Estados Unidos depende en parte del combate a estos grupos criminales.

Hasta ahora, el gobierno estadounidense no ha explicado cuándo arrancaría esa ofensiva, qué países participarían o qué tipo de acciones contempla Washington.

Las declaraciones llegan en medio del endurecimiento del discurso de Trump respecto a México, principalmente en temas relacionados con migración, tráfico de fentanilo y combate al crimen organizado.

En semanas recientes, el presidente republicano afirmó que los cárteles “gobiernan México” y advirtió que, si el gobierno mexicano no actúa con mayor fuerza contra esas organizaciones, Estados Unidos podría intervenir.

“Tenemos un problema porque los cárteles gobiernan México, y nadie más”, declaró anteriormente Trump.

El mandatario también ha insistido en la posibilidad de permitir incursiones de tropas estadounidenses en territorio mexicano para atacar directamente a organizaciones criminales, tema que ha generado tensión entre ambos gobiernos.

En la reunión del gabinete también estuvo presente Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, quien canceló una visita programada a México relacionada con la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La cancelación ocurrió para asistir al encuentro encabezado por Trump, en un momento donde la relación bilateral enfrenta presión tanto en temas comerciales como de seguridad.

Foco en narcotráfico y seguridad fronteriza

El nuevo posicionamiento del gabinete estadounidense se suma a la narrativa que la administración Trump ha mantenido desde hace meses sobre el combate al narcotráfico y el reforzamiento de la frontera sur.

Aunque Pete Hegseth habló de una ofensiva continental contra los cárteles, el funcionario evitó ofrecer detalles operativos o mencionar si existe algún acuerdo formal con gobiernos latinoamericanos para desarrollar esa estrategia.