Alerta por repunte histórico de sarampión en países de América

Nuevos casos de sarampión en América

Los casos de sarampión en las Américas superaron los 10 mil hasta el 8 de agosto de 2025, lo que representa un incremento 34 veces mayor respecto al mismo periodo del año anterior, informó la Organización Panamericana de la Salud (OPS). La enfermedad, presente ya en 10 países de la región, ha provocado 18 muertes.

De acuerdo con la OPS, el repunte está relacionado principalmente con la baja cobertura de vacunación. El 71% de los casos confirmados corresponde a personas no vacunadas y un 18% a individuos con estatus desconocido de inmunización. La organización advirtió que el virus, altamente contagioso, se propaga con rapidez en comunidades no inmunizadas, afectando sobre todo a niños, aunque también se ha detectado un aumento en otros grupos de edad.

Los tres países con mayor número de casos son Canadá (4,548), México (3,911) y Estados Unidos (1,356). En conjunto concentran todas las muertes reportadas en un total 14 en México, principalmente en personas indígenas de entre 1 y 54 años, tres en Estados Unidos y una en Canadá, donde el fallecimiento correspondió a un caso de sarampión congénito en un recién nacido.

Otros países con contagios confirmados son Bolivia (229), Argentina (35), Belice (34), Brasil (17), Paraguay (4), Perú (4) y Costa Rica (1).

La OPS instó a los gobiernos a reforzar la inmunización, mejorar la vigilancia epidemiológica y agilizar las respuestas ante brotes. “El sarampión se puede prevenir con dos dosis de una vacuna segura y efectiva.

Para detener estos brotes, los países deben fortalecer urgentemente la inmunización de rutina y realizar campañas dirigidas a comunidades de alto riesgo”, señaló Daniel Salas, gerente del Programa Especial de Inmunización Integral de la OPS.

La organización explicó que los brotes actuales están vinculados a dos genotipos del virus, uno de ellos detectado en ocho países, con fuerte presencia en comunidades menonitas de Canadá, Estados Unidos, México, Belice, Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay.

Las Américas fueron declaradas libres de sarampión endémico en 2016, pero la transmisión reapareció en Venezuela y Brasil entre 2018 y 2019.

Sin embargo, a nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó hasta julio de 2025 un total de 239,816 casos sospechosos y 108,074 confirmados. La mayor proporción de contagios se concentra en el Mediterráneo Oriental (35%), seguida de África (21%) y Europa (21%).

(Con información de EFE)