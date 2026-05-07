Argentina acusa a la OMS de usar el hantavirus para “condicionar una decisión soberana”

Alerta sanitaria mundial Milei presume de motosierra con la que recortó en ciencia y salud pública

El Ministerio de Salud de Argentina acusó este jueves a la Organización Mundial de la Salud (OMS) de usar el brote del hantavirus en el crucero MV Hondius para “condicionar una decisión soberana de la Argentina”, cuyo Gobierno hizo efectiva su salida del organismo en marzo pasado.

Argentina “no necesita pertenecer a la OMS para trabajar con otros países”, indica un comunicado oficial distribuido horas después de que el organismo pidiera a este país y a Estados Unidos que reconsideren su decisión de abandonarlo.

“Creo que reconsiderarán sus decisiones porque pueden ver lo importante que es la universalidad para la seguridad sanitaria, ya que a los virus no les importa nuestra política, ni nuestras fronteras, ni todas las excusas que podamos tener”, dijo poco antes, en una rueda de prensa, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

El Gobierno del ultraderechista Javier Milei indicó que, ante los casos de hantavirus reportados en el MV Hondius -que zarpó del puerto argentino de Ushuaia el primero de abril-, el Ministerio de Salud “mantiene activo el monitoreo epidemiológico preventivo, sostiene el intercambio de información con otros países y trabaja junto a las jurisdicciones para reconstruir el recorrido de los primeros casos”.

“Nuestra posición no cambia”

El Gobierno “sostiene la cooperación internacional cuando corresponde, incluyendo el vínculo técnico con la Organización Panamericana de la Salud en el ámbito regional, sin resignar la potestad de definir sus propias decisiones sanitarias”.

“Esta situación demuestra que la cooperación técnica no exige subordinación política. La OMS vuelve a anteponer la política a la evidencia e intenta usar un evento sanitario extraordinario para condicionar una decisión soberana de Argentina”, asevera la nota del Ministerio de Salud.

El Gobierno insistió en que la posición de Argentina “no cambia” y que “los organismos internacionales financiados por todos, que respaldaron medidas sanitarias ruinosas y nunca revisaron seriamente sus errores, deberían explicar sus fracasos antes de pretender imponer condiciones a un país soberano”.

Argentina dio por concluido el procedimiento de salida de la OMS el pasado 17 de marzo, luego de que Estados Unidos diera el mismo paso el 22 de enero.

El Gobierno de Milei había anunciado en febrero de 2025 su decisión de retirarse de la OMS al argumentar “profundas diferencias” con el organismo en la gestión de la pandemia de covid-19.