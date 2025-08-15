DIF de Cuautitlán Izcalli entrega 784 canastas alimentarias a familias vulnerables

DIF Cuautitlán Izcalli entrega 784 canastas alimentarias a familias vulnerables

Con el objetivo de fortalecer la seguridad alimentaria y apoyar a los sectores más vulnerables del municipio, el Sistema Municipal del DIF de Cuautitlán Izcalli, en coordinación con el Gobierno del Estado de México y el DIFEM, entregó 784 canastas alimentarias a familias que enfrentan condiciones de marginación.

Durante el evento, Alicia Mercado Moreno, directora general del DIF municipal, destacó que este programa no se limita a distribuir productos básicos, sino que busca mejorar la calidad de vida de los beneficiarios mediante un acompañamiento integral. “Esta no es solo una entrega de despensa; es una inversión directa en el bienestar de nuestra gente, para que cada familia tenga la oportunidad de alimentarse de manera adecuada”, afirmó.

La funcionaria reconoció el respaldo de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y del presidente municipal Daniel Serrano Palacios, quienes han impulsado estrategias conjuntas para garantizar que estos apoyos lleguen de manera oportuna, sin intermediarios y con total transparencia. “Trabajamos unidos para que cada ayuda llegue a las manos correctas y cumpla su propósito: que ningún hogar de Cuautitlán Izcalli quede desprotegido”, puntualizó.

﻿Las canastas entregadas incluyen productos de la canasta básica como arroz, frijol, aceite, avena, pasta, atún, leche en polvo y artículos de higiene, seleccionados para mejorar la nutrición de niñas, niños, adultos mayores y personas con discapacidad.﻿

Vecinos beneficiarios agradecieron la iniciativa y subrayaron la importancia de contar con este tipo de programas en momentos díficiles. Estos apoyos significan mucho para nuestras familias; es un alivio saber que no estamos solos y que las autoridades se preocupan por nosotros”.

El DIF municipal informó que continuará con este tipo de acciones a lo largo del año, fortaleciendo la red de apoyo social y acercando programas de salud, educación y alimentación a las comunidades con mayor rezago.﻿

Con la entrega de estas 784 canastas alimentarias garantizan que el bienestar llegue a cada rincón del municipio.