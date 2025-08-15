Inundación en la Cachemira India deja 60 muertos

Elementos del Ejército de India ayudan en la recuperación de cuerpos tras la riada registrada en las últimas horas en la aldea de Chisoti (EFE)

Tragedia en India — Un saldo de 60 muertos y decenas de desaparecidos ha dejado hasta ahora la inundación provocada en la remota aldea de Chisoti, distrito de Kishtwar en la Cachemira administrada por India, mientras se avecinan más lluvias en la región, reportaron autoridades, que advierten que el mal tiempo complica las labores de rescate.

“Se han recuperado 60 cadáveres hasta ahora tras la desafortunada tragedia de Kishtwar”, afirmó el jefe de Gobierno regional, Omar Abdullah, en un discurso por el Día de la Independencia.

Reportes de las autoridades refieren que se han rescatado a más de 160 personas, 38 de ellas en estado crítico y temen que muchos más sigan atrapados bajo los escombros.

El impacto ha sido especialmente grave en la ruta de la peregrinación hindú de Shree Machail Mata Yatra, que permanece suspendida. Equipos de la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres (NDRF) y de la policía local intentan llegar a aldeas cercanas como Machail y Hamori, incomunicadas desde el jueves.

“Hay dos aldeas más allá de la zona afectada por los aguaceros donde cientos de personas están varadas”, señaló el responsable del distrito de Kishtwar.

Debido al mal tiempo el despliegue de helicópteros ha sido imposible por las malas condiciones meteorológicas, lo que ha obligado a los rescatistas a avanzar por carreteras de difícil acceso. Para facilitar la localización de víctimas, las autoridades han difundido fotos de los fallecidos en grupos de WhatsApp, identificando hasta ahora 21 cuerpos.

TESTIMONIOS

Los supervivientes describieron escenas de horror y angustia. “No podíamos creer lo que veíamos: una montaña entera se derrumbó”, dijo Atul Yaas, uno de los lugareños que vivió esta pesadilla.

“Había caos por todas partes. Pude ver una enorme masa de lodo y agua destruyéndolo todo a su paso”, agregó Yash Chandra, un maestro de una escuela local que logró escapar poco antes de la riada.

La tragedia se registra en un contexto de intensificación de las lluvias monzónicas que desde hace semanas han causado estragos en varias regiones del norte de la India.

En estados himalayos vecinos, como Himachal Pradesh y Uttarakhand, se han registrado tragedias de similar magnitud, luego de que una riada repentina dejó a varios civiles atrapados en Kinnaur y un glaciar se rompió en la cordillera de Srikantha, dejando decenas de desaparecidos y formando un lago artificial que amenaza a comunidades río abajo.

La Crónica de Hoy/2025/India