Incendio en puerto de Manta en Ecuador deja al menos 35 embarcaciones afectadas y 2 personas heridas

Incendio en puerto pesquero de Ecuador

La emergencia comenzó alrededor de las 11:52 horas locales, cuando el Servicio Integrado de Seguridad de Ecuador recibió el reporte de que una embarcación ardía en el Muelle Pesquero de la Autoridad Portuaria de Manta. Lo que inicialmente parecía un incidente aislado terminó extendiéndose rápidamente a otras embarcaciones ubicadas en el área artesanal del puerto.

Las imágenes difundidas del siniestro mostraron enormes columnas de fuego y densas nubes de humo negro elevándose sobre el muelle, mientras cuerpos de emergencia trabajaban para evitar que las llamas continuaran propagándose.

El ECU 911 informó que la cifra de daños fue actualizada, pasando de ocho embarcaciones afectadas a un total de 35 unidades entre barcos pesqueros y lanchas. También confirmó que dos personas sufrieron quemaduras y fueron trasladadas a distintos centros hospitalarios para recibir atención médica.

Por su parte, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos señaló que coordina acciones con autoridades locales para llevar a cabo la evaluación de daños y determinar las necesidades derivadas de esta contingencia.

Como medida preventiva, las autoridades restringieron el acceso de ciudadanos a la zona afectada para facilitar las labores de atención y garantizar la seguridad en el sector.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas que provocaron el incendio. Las investigaciones continúan para establecer cómo inició el fuego en una de las áreas pesqueras más importantes de Ecuador, mientras se mantiene la vigilancia y coordinación institucional para atender las consecuencias del siniestro.