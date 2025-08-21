Explosión en inmediaciones de base aérea de Cali deja muertos y heridos

Una fuerte explosión detonó este jueves las inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, en Cali, suroeste de Colombia, en un hecho que autoridades investigan como un posible atentado terrorista.

La Alcaldía de Cali informó en su cuenta de X que se activaron de inmediato los organismos de emergencia para atender la situación, aunque no confirmó versiones extraoficiales de víctimas mortales. Sin embargo, medios locales como Noticias Caracol reportaron un saldo preliminar de al menos cinco personas muertas y catorce heridas, algunas de ellas en estado de gravedad.

De acuerdo con versiones recogidas en la zona, un artefacto explosivo habría sido dejado dentro de un camión estacionado frente a las instalaciones militares, lo que provocó una fuerte detonación que afectó a vehículos cercanos, dejó algunos incinerados y causó daños en edificios aledaños. Videos difundidos en redes sociales muestran el pánico entre habitantes de la capital vallecaucana, quienes pedían apoyo de las autoridades.

El periodista Ariel Ricardo Armel informó en X que las autoridades lograron detener un segundo camión que presuntamente estaba preparado para explotar, evitando mayores daños en la ciudad.

Lograron detener un camión antes de que explotara y terminar de destruir gran parte de la ciudad de Cali



Esto es criminal como están matando colombianos todos los días pic.twitter.com/41bjmvxdZT — Ariel Ricardo Armel (@arielarmelv) August 21, 2025

El alcalde de Cali, Alejandro Éder, confirmó el envío de equipos especializados de rescate y atención médica, y llamó a la ciudadanía a evitar transitar por las zonas aledañas mientras se restablece el orden.

Las investigaciones sobre la autoría del ataque siguen en curso, mientras se extreman las medidas de seguridad en torno a instalaciones militares y zonas estratégicas de la ciudad.