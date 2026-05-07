El Chapo cuestiona su condena en nueva carta a EUA; revelan comunicaciones clandestinas con sus hijos desde prisión

El Chapo Guzmán jugando solo al ajedrez. (El País)

En una nueva carta enviada a la Corte Federal de Brooklyn, Joaquín “El Chapo” Guzmán volvió a cuestionar el juicio que derivó en su condena a cadena perpetua en Estados Unidos, asegurando que fue responsabilizado por delitos bajo una narrativa construida alrededor de su figura como líder del Cártel de Sinaloa. El excapo insistió en que el proceso judicial en su contra estuvo marcado por irregularidades y acusaciones sin pruebas contundentes.

Mientras Guzmán Loera mantiene su ofensiva legal desde prisión, un informe del Buró Federal de Prisiones (BOP) reveló que logró burlar los estrictos protocolos de seguridad de la cárcel ADX Florence, en Colorado, considerada la más segura de Estados Unidos, para comunicarse con sus hijos y familiares mediante las visitas de sus abogados.

“El Chapo” burló la máxima seguridad de EUA para comunicarse con sus hijos desde prisión

De acuerdo con el informe del BOP, Joaquín Guzmán utilizó las visitas legales para enviar recados a Iván Archivaldo, Jesús Alfredo, Ovidio y Joaquín Guzmán, además de otros integrantes de su círculo cercano. Las autoridades estadounidenses aseguran que el exlíder del Cártel de Sinaloa logró evadir los controles de vigilancia internos pese al régimen de aislamiento extremo bajo el que permanece desde 2019.

Las investigaciones señalan que en las comunicaciones enviadas desde la prisión ADX Florence se abordaban amenazas contra informantes del gobierno, pagos a miembros del cártel y presuntas operaciones de lavado de dinero. Según las autoridades, los mensajes también incluían instrucciones vinculadas con movimientos criminales y coordinación de actividades ilícitas fuera de la prisión.





Qué dijo El Chapo Guzmán en su nueva carta a la Corte de Brooklyn en EUA?

Guzmán Loera insiste en comunicar su inconformidad con las condiciones y procesos legales en los que ha sido imputado bajo la ley de Estados Unidos.

En la nueva carta enviada por el exnarcotraficante mexicano a la Corte Federal de Brooklyn, ha ratificado su inconformidad al cuestionar el proceso que derivó en su asignación de cadena perpetua, por la que se mantiene recluido en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos.

El Chapo asegura que la imagen creada alrededor de su persona influyó de manera más insidiosa en su condena que el propio proceso jurídico, argumentando: “Me culparon por cosas que no hice, todo por quien soy”, expresó el excapo en su nueva misiva.

Además, Loera apuntó que durante dicho proceso judicial las pruebas no resultaron contundentes para determinar su culpabilidad bajo los cargos de narcotráfico, delincuencia organizada, lavado de dinero y uso de armas de fuego, por los que fue imputado en 2019.

“No hice daño a nadie”: argumenta El Chapo Guzmán en su nueva carta a EUA

Joaquín Guzmán afirmó que en su pasado era reconocido “por las buenas cosas que hice”, refiriéndose a su vida en México, apuntando: “No hice daño a nadie”, expresó Loera en su carta enviada desde la prisión de máxima seguridad de Brooklyn, donde se encuentra como recluso.

El Chapo y la narrativa de los narcos en EUA: una salida conveniente para reinvertir en guerras

De acuerdo con el periodista Pedro Miguel, durante una conversación en Chamuco TV, la larga historia que tiene Estados Unidos respecto al consumo y tráfico de estupefacientes, así como con grupos criminales, lo convierte en el verdadero narcoestado.

Durante la conversación con los periodistas y caricaturistas mexicanos Rapé, Hernández y El Fisgón, el periodista argumenta que Estados Unidos ha hecho del narcotráfico un negocio desde su participación en la Guerra del Golfo.

En el recuento de los hechos que lo culpabilizan como el verdadero narcoestado, narrativa que jugaría en contra de la supuesta lucha contra el narcotráfico en el sur global que el gobierno de Donald Trump apuntala y presiona contra el vecino “aliado”, destacan: el pacto con la mafia siciliana durante la Segunda Guerra Mundial; la entrada de heroína del sudeste asiático durante la Guerra de Vietnam en los ataúdes de las bajas de soldados estadounidenses, hecho llamado “Cadáver Connection”, apuntala Pedro Miguel; entre otros hechos oscuros en la lucha por la “libertad” proclamada por EUA, como el boom del cultivo de amapola durante la guerra de Afganistán.

¿Cuáles son los cargos de los que es imputado Guzmán Loera en EUA?

De acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, cabecilla del Cártel de Sinaloa, también conocido por varios apodos, incluyendo “El Chapo” y “El Rápido”, fue condenado por un jurado federal en Brooklyn por ser el líder principal de una empresa criminal sistemática, un cargo que incluye 26 violaciones relacionadas con las drogas y una conspiración para cometer homicidio mediante su dirección del sindicato de crimen organizado mexicano conocido como el Cártel de Sinaloa.

Guzmán Loera fue condenado por los 10 cargos de un pliego acusatorio sustitutivo, incluyendo cargos de narcotráfico, utilización de armas de fuego para apoyar delitos relacionados con drogas y participación en una conspiración para cometer lavado de activos. El veredicto fue dictado tras un juicio de 12 semanas en un tribunal de distrito federal, imputaciones que derivaron en cadena perpetua.