Lula asegura que Trump no planea invadir Cuba tras reunión en la Casa Blanca

Reunión en la Casa Blanca (Ricardo Stuckert/EFE)

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva aseguró este jueves que su homólogo estadounidense, Donald Trump, le dijo durante su reunión en la Casa Blanca que no planea invadir Cuba.

“Si lo que dijo la traducción es correcto, él me dijo que no piensa invadir Cuba. Eso lo escuché de la intérprete”, indicó Lula en una conferencia de prensa en la embajada brasileña en Washington tras un encuentro de tres horas con Trump.

Durante el encuentro, Lula le comunicó a Trump que está “plenamente a su disposición” si “necesita ayuda” para abordar la situación en la isla caribeña.

“Cuba quiere dialogar y encontrar una solución para poner fin a un bloqueo que nunca dejó a Cuba ser un país libre desde la victoria de la revolución”, manifestó el líder brasileño, quien criticó que la isla sufre “el bloqueo más longevo de la historia de la humanidad”.

La reunión, la primera entre ambos mandatarios en la Casa Blanca, ha estado procedido por las críticas de Brasil a la operación de captura de Nicolás Maduro en Venezuela, las presiones sobre Cuba y la guerra en Irán.

La reunión estuvo “muy bien”, asegura Trump

Por su parte, el republicano aseguró que el encuentro con Lula da Silva “transcurrió muy bien” e indicó que ambos hablaron de varios asuntos, principalmente de aranceles, los cuales EU ha estado imponiendo a Brasil desde el regreso al poder de Trump en 2025.

“Acabo de concluir mi reunión con Luiz Inácio Lula da Silva, el muy dinámico presidente de Brasil. Conversamos sobre muchos temas, incluidos el comercio y, específicamente, los aranceles. La reunión transcurrió muy bien”, publicó Trump en su red Truth Social.

Asimismo, agregó que representantes de ambos países tienen previsto reunirse también para discutir “ciertos elementos clave” en los próximos meses. (Con información de EFE)