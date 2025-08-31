Xi, Modi y Putin unen fuerzas en China contra el desafío Trump: “el siglo XXI es de Asia”

Distensión El presidente de China, Xi Jinping, y el primer ministro de India, Narendra Modi, este domingo en Tiajin (XINHUA / XIE HUANCHI/EFE)

Donald Trump está consiguiendo una reconfiguración del orden mundial que amenaza con dejar orillado a Estados Unidos y que el centro de gravedad gire definitivamente en torno a China, que se autoproclama líder global del multilateralismo y un socio fiable, frente al chantaje arancelario del republicano y su diplomacia basada en el bullying.

Bajo este espíritu, una veintena de líderes, en su mayoría asiáticos, acudieron este domingo al llamado de Xi Jinping para participar en la ciudad portuaria de Tianjin en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS).

Entre los invitados destacados están el presidente de Rusia, Vladímir Putin, recibido con honores, pese a la orden internacional de arresto por sus crímenes de guerra en Ucrania, y la visita que ha generado más expectación, la del primer ministro indio Narendra Modi.

En su encuentro bilateral, Xi defendió que China y la India deben ser “socios y no rivales” y destacó que los dos países más poblados del mundo son “dos grandes civilizaciones orientales” por lo que deben asumir juntos una “responsabilidad histórica” en defensa del multilateralismo y la justicia internacional, con unas relaciones que “no se ven afectadas por terceros”, en clara alusión a Estados Unidos.

Por su parte, Modi aseguró que la nueva alianza chino-india puede hacer del siglo XXI el “siglo de Asia” y subrayó que ambos países defienden la autonomía estratégica y una política exterior independiente,

Las relaciones entre China e India sufrieron un grave deterioro tras el enfrentamiento en la frontera del Himalaya en 2020, que dejó decenas de soldados muertos y llevó los lazos bilaterales a su peor momento en décadas.

La tensión se tradujo en la suspensión de los vuelos directos, restricciones comerciales y una parálisis casi total del diálogo político.

El acercamiento entre Xi y Modi coincide con un momento de reajuste estratégico de Nueva Delhi tras la decisión de Washington, bajo la Administración de Donald Trump, de imponer un arancel del 50% a las exportaciones indias por sus compras de crudo ruso, transacciones que la India defiende como parte de su soberanía.