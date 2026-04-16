FIFA vs Nueva Jersey: gobernadora se niega a aumentar el pasaje para el traslado al estadio MetLife

Gianni Infantino y Mikie Sherrill La Gobernadora señaló que el acuerdo fue heredado por la administración que firmó el acuerdo para que la ciudad fuera sede de la Copa del Mundo.

Luego de la polémica surgida por el precio de los boletos para la Copa del Mundo de la FIFA 2026, una nueva queja de la afición ha surgido luego de dar a conocer que el transporte ida y vuelta para poder llegar a los partidos en el Estadio MetLife tendrá un costo de hasta 150 dólares. Ahora, la gobernadora de Nueva Jersey se ha lanzado en contra de estas disposiciones y señalado que se niega a que sus ciudadanos tengan que pagar estas tarifas.

¿Qué está pasando con los estacionamientos y transportes a los partidos del Mundial 2026?

Como parte del reglamento de competencia, la FIFA no permite que los estacionamientos de los inmuebles puedan ser utilizados como una medida de seguridad. En vez de eso, las ciudades sedes tienen la obligación de ofrecer transporte de ida y vuelta desde al menos un punto para garantizar que los asistentes sean personas con boletos oficiales al encuentro destinado.

Un ejemplo de este operativo fue lo ocurrido con el partido amistoso entre México y Portugal en la Ciudad de México, donde el gobierno capitalino puso a disposición de las y los fans un servicio extraordinario de RTP y algunas alternativas de estacionamiento en los lugares donde salían. El costo oficial fue de 400 pesos para poder llegar y salir del Estadio Banorte.

Ahora, múltiples medios estadounidenses han revelado que en Nueva Jersey, donde se llevarán a cabo ocho partidos, incluida la gran final del 19 de julio, tendrá un costo de transporte superior a los 100 dólares. El traslado, que habitualmente tiene un costo menor a los 13 dólares y con tarifas especiales para personas adultas mayores, mismas que dejarán de aplicar a partir del arranque del Mundial.

Mikie Sherrill responde a la FIFA “no va a pasar”

La FIFA ha señalado que, como parte del acuerdo para organizar el torneo, cada una de las ciudades asume el compromiso de brindar este servicio de transporte asumiendo también todos los costos que esto implicado y desligando a la Federación Internacional de Futbol Asociación de esta asignación.

Ahora, por medio de sus redes sociales, la gobernadora mandó un mensaje en contra de la organización de la Copa del Mundo, criticando a la organización liderado por Gianni Infantino debido a los recios desproporcionados y a las ganancias exorbitantes que tendrá el torneo a costa de la ciudadanía.

“La FIFA está cobrando a los aficionados hasta $10,000 por una sola entrada a la final.

Están cobrando más de $200 por estacionamiento “premium” en el American Dream Mall, mientras eliminan el estacionamiento en el MetLife Stadium.

Están en camino de ganar $11 mil millones con la Copa del Mundo en total.

¿Pero los habitantes de Nueva Jersey deberían pagar una cuenta de $48 millones por los costos de transporte?

No va a pasar." Sentenció la gobernadora.