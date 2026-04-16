Trump dice que podría viajar a Pakistán si se firma allí un acuerda de paz con Irán

Trump dice que podría viajar a Pakistán (EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó este jueves que podría a Pakistán si se logra un acuerdo de paz con Irán y el tratado resultante se firma en ese país, que está meditando entre ambas potencias y acogiendo las conversaciones de paz bilaterales.

“Podría ir, sí. Podría ir si el acuerdo se firma en Islamabad”, precisó el republicano a los medios en el exterior de la Casa Blanca, donde agregó que las negociaciones con Teherán están evolucionando de manera positiva y que se podría alcanzar pronto un acuerdo para poner fin a la guerra que arrancó el 28 de febrero.

“Iría a Pakistán. Pakistán ha sido fantástico. Han sido muy buenos. A Islamabad es posible que vaya, sí. El Mariscal de Campo (en referencia al jefe del Estado Mayor) ha sido excelente. El primer ministro de Pakistán ha sido realmente magnífico”, enfatizó Trump poco antes de partir a Las Vegas para un acto de campaña de las elecciones de medio término de noviembre.

Por su parte, el jefe del Estado Mayor, Asim Munir y el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, han sido dos figuras clave en la mediación entre ambas naciones, que el pasado fin de semana mantuvieron más de 20 horas de conversaciones en Islamabad sin lograr alcanzar un acuerdo de paz y sin acercar posturas sobre la inclusión de Líbano en el alto al fuego pactado el pasado 8 de abril.

La Casa Blanca ha apuntado a la posibilidad de que ambos países puedan volver a celebrar conversaciones en los próximos días, de nuevo en la capital del país asiático, con el objetivo de alcanzar un tratado de paz antes de que expire el cese a las hostilidades de dos semanas el próximo 22 de abril. (Con información de EFE)