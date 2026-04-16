Amenaza de bomba en casa del hermano del papa León XVI moviliza a policía en Chicago

John Prevost, hermano del Papa León XVI Autoridades evacuaron una vivienda en New Lenox tras un aviso de explosivos que resultó falso; el caso ocurre en medio de tensiones entre el Vaticano y el gobierno de Estados Unidos. (Especial)

Una llamada de emergencia puso en alerta a la policía en los suburbios de Chicago la tarde del miércoles, luego de que se reportara una supuesta bomba en la casa donde vive John Prevost, hermano del papa León XVI. Tras revisar el lugar, las autoridades descartaron cualquier riesgo.

El operativo se activó alrededor de las 18:30 horas en la localidad de New Lenox. De inmediato, los agentes acordonaron la zona y evacuaron tanto a los habitantes del domicilio como a vecinos cercanos, siguiendo los protocolos para este tipo de amenazas.

Autoridades confirman que fue una falsa alarma tras revisión exhaustiva

Después de inspeccionar la vivienda y sus alrededores, el departamento de policía informó que no se encontró ningún artefacto explosivo ni materiales peligrosos. En un comunicado difundido en redes sociales, precisaron que la alerta “no tenía fundamento”.

Aunque el peligro fue descartado, la investigación continúa. Las autoridades buscan identificar de dónde salió la amenaza y si se trató de una falsa alarma intencional. Hasta ahora, no se han dado a conocer posibles responsables.

Tenciones entre el vaticano y Donald Trump

En semanas recientes han crecido los roces entre el Vaticano y la Casa Blanca, luego de que el pontífice criticara posturas del gobierno de Donald Trump, especialmente en temas internacionales como la guerra en Irán.

Las respuestas desde Washington no se han hecho esperar, lo que ha elevado el tono entre ambas partes.

Mientras tanto, el caso en Chicago sigue abierto, aunque sin riesgo inmediato para la población.