República Dominicana designa al Cartel de los Soles como organización terrorista

Luis Abinader, presidente de República Dominicana (captura de pantalla @luisabinader/x)

República Dominicana designó este martes como organización terrorista al Cartel de los Soles, así como lo han hecho Argentina, Ecuador, Paraguay y Estados Unidos.

“Se designa como organización terrorista al grupo armado Cartel de los Soles”, indica un decreto emitido por el presidente dominicano, Luis Abinader, dado a conocer por su oficina.

Asimismo, instruyó a organismos de inteligencia y seguridad del Estado a adoptar las medidas necesarias para prevenir las incursiones del grupo en el territorio nacional, o en contra de intereses dominicanos en el exterior.

“Los carteles dedicados al tráfico de drogas son considerados como grupos terroristas cuando, además de recurrir a métodos violentos e indiscriminados que provocan muerte, secuestro y extorsión, sustentan sus operaciones mediante esquemas de financiamiento ilícito y de lavado de activos propios de dichas organizaciones”, expresó la medida presidencial.

República Dominicana anuncia su decisión en momentos en los que Estados Unidos ha desplegado una gran flota militar en aguas caribeñas con el propósito de enfrentar a los grupos que considera trafican drogas al país.

En julio, el Departamento del Tesoro de EU declaró grupo terrorista al Cartel de los Soles, a quien acusa de colaborar con otras organizaciones criminales como el Tren de Aragua, en Venezuela y el Cartel de Sinaloa, en México y días después SE incrementaron de 15 millones de dólares a 50 millones de dólares la recompensa por información que ayude a la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro.