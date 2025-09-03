ONU denuncia experimentos médicos y abusos contra personas con discapacidad en Corea del Norte

Corea del Norte muestra sus misiles en un desfile militar |Imagen de archivo| (La Crónica de Hoy)

Un informe presentado por el Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad denunció que en Corea del Norte se realizan experimentos médicos y científicos en personas con discapacidades psicosociales e intelectuales, prácticas que podrían constituir una forma de tortura y maltrato.

El documento señala que existen “informaciones creíbles” sobre estos abusos y exhorta a las autoridades norcoreanas a prohibir de inmediato este tipo de prácticas.

Además de los experimentos, el comité subraya que este colectivo enfrenta otros tratos degradantes, como el aislamiento por “desobediencia” o “improductividad”, así como la denegación de asistencia médica.

El informe añade que personas con discapacidad son sometidas a violencia, abusos, castigos físicos e incluso a restricciones con químicos, en particular cuando no cumplen con cuotas de trabajo forzado, tanto en prisiones como en el caso de ciudadanos retornados del extranjero.

El documento también recoge denuncias creíbles de infanticidios contra niños con discapacidades, algunos de ellos perpetrados en instalaciones médicas con autorización oficial. Asimismo, reporta casos de abortos y esterilizaciones sin consentimiento en mujeres con discapacidad, lo que se enmarca en políticas eugenésicas y discriminatorias supuestamente orientadas a “prevenir” las discapacidades.

La ONU advierte que estas personas también enfrentan restricciones legales y sociales, que incluyen limitaciones para contraer matrimonio o adoptar. En el ámbito laboral, suelen ser segregadas en puestos “adaptados” a su condición, lo que reduce significativamente sus oportunidades de integración en la sociedad norcoreana.