OMS levanta emergencia sanitaria por la viruela símica

Director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesu |Imagen de archivo|

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció este viernes el levantamiento de la emergencia sanitaria internacional por la mpox (viruela símica), declarada en agosto del año pasado. La decisión se adoptó tras el descenso de casos en países especialmente afectados como la República Democrática del Congo, Burundi, Sierra Leona y Uganda.

“Un comité se ha reunido cada tres meses para evaluar la epidemia; este jueves lo hizo de nuevo, me aconsejó dejar de considerarla una emergencia internacional y he aceptado la recomendación”, explicó Tedros en rueda de prensa.

Se trataba de la segunda emergencia internacional por esta enfermedad vírica declarada por la OMS, después de la emitida entre 2022 y 2023, cuando los brotes se extendieron también a Europa y América. En esta ocasión, el impacto se concentró principalmente en África.

De acuerdo con los datos oficiales, en 2024 se confirmaron al menos 18 mil casos de las distintas variantes de la mpox, mientras que en lo que va de 2025 la cifra ascendió a 31,000 contagios y más de 200 muertes. Solo en la República Democrática del Congo se reportaron unos 29 mil casos y 28 fallecimientos desde el año pasado; en Uganda casi 8,000 contagios con 50 muertes; y en Sierra Leona 5,200 positivos y 56 decesos.

Tedros aclaró que el fin de la emergencia “no significa que la amenaza haya terminado ni que nuestra respuesta vaya a detenerse”, e insistió en que la posibilidad de repuntes persiste. Recordó que la Unión Africana, a través de sus Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), mantiene la alerta a nivel continental.

“La capacidad de respuesta debe seguir activa, en especial para proteger a los grupos más vulnerables, como los niños y las personas que viven con VIH”, recalcó el responsable de la OMS.

El funcionario también destacó los avances en el conocimiento de los factores que desencadenan los brotes de mpox y en las estrategias de respuesta, entre ellas la distribución de seis millones de dosis de vacunas contra el virus.

La OMS mantendrá vigentes determinadas recomendaciones de prevención al menos hasta agosto de 2026. Según los registros acumulados, desde 2022 hasta la fecha se han confirmado en el mundo más de 150 mil casos de mpox y al menos 377 muertes.