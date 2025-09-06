Marea humana protesta en Washington contra acoso de Guardia Nacional a migrantes

Movilización en Washington contra el acoso de elementos de la Guardia Nacional a migrantes (EFE)

Washington — Habitantes de Washington, capital de Estados Unidos, invadieron este sábado las calles y unidos en una marea humana protestaron por el acoso y detención de migrantes en la ciudad por elementos de la Guardia Nacional y otras agencias federales desplegadas por orden del presidente Donald Trump.

La movilización fue convocada por varias organizaciones en defensa de los derechos humanos y surgió por la presencia de tropas federales en la ciudad que han “acosado, vigilado y detenido a residentes de clase trabajadora, migrantes y personas sin hogar”, denunciaron los organizadores. “Miles han sido detenidos o acosados simplemente por vivir sus vidas diarias”, recalcó el escrito.

Hace tres semanas, Trump tomó el control de la Policía Metropolitana, desplegó cientos de agentes federales y activó unos 800 efectivos de la Guardia Nacional, al citar una cláusula de la Ley de Autonomía que rige el autogobierno de Washington desde 1973.

Trump insiste en que su “campaña para desterrar los delitos” se debe a la “ola de crímenes” que, asegura, afecta a la ciudad, donde se han realizado más de 600 arrestos, entre ellos detenciones de civiles cuyo estatus como residentes es irregular, según la Casa Blanca.

Marea humana reprueba políticas antiinmigrantes de Trump (EFE)

Las autoridades locales, que han demandado a la administración de Trump, aseguran que los crímenes violentos han disminuido en un 26% en el primer semestre de 2025 frente al mismo lapso de tiempo del año anterior.

Aproximadamente 8 de cada 10 residentes en la capital de EU se oponen a la toma federal de la Policía de Washinton D.C. y las patrullas de la Guardia Nacional, según una encuesta del diario The Washington Post y la Universidad George Mason de Virginia. (Información de EFE)

