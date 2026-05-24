Senadores republicanos repudian preacuerdo de Trump con Irán: “¿Fuimos a la guerra para esto?”

Guerra de Irán Una iraní ondea este domingo en Teherán una bandera con el ayatolá Jomeini (i), el fallecido en el conflicto Alí Jamenei (d) y su hijo y heredero, Mohtaba Jamenei (c), el nuevo líder supremo y en paradero desconocido (ABEDIN TAHERKENAREH/EFE)

El esperado acuerdo entre Estados Unidos e Irán, que ponga fin a la guerra y reabra el estrecho de Ormuz, aún no ha nacido, pero ya está generando duras críticas incluso entre los fieles congresistas republicanos al presidente Donald Trump.

“Si el resultado de todo esto es un régimen iraní, todavía dirigido por islamistas que gritan ‘muerte a Estados Unidos’, que ahora recibe miles de millones de dólares, que puede enriquecer uranio y desarrollar armas nucleares, y que tiene el control efectivo del estrecho de Ormuz, entonces ese resultado sería un error desastroso”, declaró el senador texano Ted Cruz

Según filtraron este domingo medios como Axios o The New York Times, Estados Unidos e Irán estarían a punto de cerrar un acuerdo que reabriría el estrecho de Ormuz, levantaría sanciones a Irán, desbloquearía fondos iraníes y extendería la tregua durante 60 días para negociar un pacto nuclear con el actual régimen de los ayatolás.

“Todo lo logrado habría sido en vano”

Roger Wicker, republicano por Mississippi y presidente del comité sobre Fuerzas Armadas del Senado, advirtió de que el acuerdo sería un “desastre” y que “¡Todo lo logrado por la Operación Furia Épica habría sido en vano!”.

Mike Pompeo, quien fuera secretario de Estado durante el primer mandato de Trump, arremetió contra el borrador asegurando que es similar al pacto nuclear de Obama y pidió que se le impida a Irán acceder a financiación.

Por su parte, el influyente senador Lindsey Graham, de Carolina del Sur, criticó también los términos del preacuerdo, pero cambió de opinión más tarde cuando Trump reveló que también hay negociaciones para la normalización de relaciones entre Israel y Arabia Saudí, lo que para Graham convertiría el acuerdo en uno de los “más trascendentales de la historia de Medio Oriente”, aunque ninguna cancillería del golfo se ha pronunciado al respecto.

“Son unos perdedores”

La reacción de Trump a esta pataleta de senadores republicanos no se hizo esperar.

En una publicación en su red Truth Social, el presidente defendió que el trato que está negociando será mejor que el acuerdo nuclear de 2015 bajo el mandato de Barack Obama, pacto junto con otros cuatro países europeos del que Trump se salió en su primer mandato.

“Si llego a un acuerdo con Irán, será uno bueno y apropiado, no como el de Obama, que le dio a Irán enormes cantidades de dinero en efectivo y un camino claro y abierto hacia un arma nuclear”, aseguró Trump.

“Nuestro acuerdo es todo lo contrario, pero nadie lo ha visto ni sabe en qué consiste. Ni siquiera está completamente negociado. Así que no hagan caso a los perdedores, que critican algo de lo que no saben nada. A diferencia de quienes me precedieron y debieron haber resuelto este problema hace muchos años, ¡yo no hago malos tratos!”, afirmó.