Eliminar al narco, “el mejor uso” de las fuerzas armadas de EU, asegura JD Vance

Vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance (EFE)

La polémica sobre el papel del Ejército estadounidense se intensificó este fin de semana luego de que el vicepresidente J.D. Vance asegurara que “el mejor y mayor uso” de las fuerzas armadas es matar a miembros de los cárteles de la droga.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Vance sostuvo que la prioridad debe ser enfrentar a quienes “envenenan a nuestros conciudadanos”, y contrastó esa visión con la de administraciones demócratas, a las que acusó de enviar a los jóvenes a “morir a Rusia”. Según el funcionario republicano, la diferencia es que su partido “protege realmente a nuestra gente de la escoria de la tierra”.

Las declaraciones del vicepresidente coinciden con la decisión del presidente Donald Trump de rebautizar oficialmente el Departamento de Defensa como Departamento de Guerra, recuperando la denominación histórica que tuvo entre 1789 y 1947.

Trump defendió que bajo ese nombre, Estados Unidos alcanzó “algunas de sus más grandes victorias militares” y subrayó que el cambio busca “abrazar ese gran linaje”.

Aunque se desconoce si el Congreso deberá ratificar la medida, el propio presidente reconoció que aún no hay certeza al respecto: “Lo vamos a averiguar”, prometió. Tras el anuncio, el sitio oficial del Departamento actualizó su denominación y personal del Ejército reemplazó el rótulo de la fachada del Pentágono para colocar el título de “Departamento de Guerra”