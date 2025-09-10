Hallan cuerpo de joven motociclista que cayó al río tras accidente en Caracas

Cinta de Policia (La Crónica de Hoy)

Autoridades venezolanas localizaron el cuerpo de un joven de 22 años que cayó al río Guaire, en Caracas, Venezuela, tras sufrir un accidente de tránsito el pasado domingo, informó el comandante general del Cuerpo de Bomberos de la ciudad, Pablo Antonio Palacios.

De acuerdo con el funcionario, el motociclista se precipitó al río, que atraviesa la capital de este a oeste, luego de una colisión en la principal autopista caraqueña. Tras varios días de búsqueda, equipos especializados de rescate lograron recuperar el cuerpo “de manera eficiente y segura”.

La desaparición del joven había sido reportada por vecinos de la zona, lo que activó el operativo de búsqueda el lunes.

¿Es peligroso circular en moto en las calle de Venezuela?

En un contexto de creciente preocupación por la seguridad vial, en 2024, se han registrado 1,924 accidentes de tránsito en el país, de los cuales el 37 % fueron choques entre vehículos, el 27 % arrollamientos, el 18 % choques contra objetos fijos y otro 18 % por diversas causas, de acuerdo con cifras oficiales.

El pasaod mes de agosto el fiscal general, Tarek William Saab, lanzó una campaña para reducir los accidentes de tránsito, que afectan principalmente a motociclistas.

Según el Observatorio de Seguridad Vial (OSV), 119 personas murieron en julio en siniestros viales, y más de la mitad eran conductores de motocicletas.