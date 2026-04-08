Así arrastró Trump a EU a la guerra contra Irán: Netanyahu lo convenció en reunión secreta y otros detalles revelados por el NYT

Donald Trump Un reportaje del NYT acusa a Benjamin Netanyahu de ser la principal influencia de Trump para llevar a cabo el ataque armado contra Irán.

Las tensiones entre Irán y Estados Unidos cesaron al menos dos semanas más luego de que el presidente norteamericano, Donald Trump, aceptara un cese al fuego momentáneo. Luego de haber amenazado con “desaparecer” a toda una civilización, se aceptó que el estrecho de Ormuz se reabriera por orden de las autoridades iraníes. Ahora, el periódico estadounidense, el New York Times, revela nueva información sobre por qué Trump se aferra a mantener el conflicto militar en Medio Oriente, acusando presiones de Benjamin Netanyahu así como una “envalentonada” tras la captura de Nicolás Maduro.

¿Por qué Donald Trump aceptó ir a la Guerra con Irán según el NYT?

De acuerdo con lo publicado en un reportaje del NYT este miércoles 8 de abril, la decisión de llevar a cabo una intervención militar a gran escala en Irán fue motivada por Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel. Citando fuentes anónimas, el rotativo estadounidense señala que la visión bélica de ambos coincide más de lo que han querido reconocer ambas partes y que el tema fue tratado ampliamente durante reuniones desde febrero del año pasado.

Según relatan, Netanyahu argumentó que Irán estaba listo para un cambio de régimen y que apoyar esta situación favorecería los intereses de ambas naciones. Donald Trump asumió que el conflicto sería rápido y decisivo. Incluso, la presentación de Netayahu mostraba a los posibles nuevos líderes a los que podrían apoyar para ejercer una mayor influencia en lo que sería el nuevo gobierno no teocrático. Reza Pahvlai, hijo del exiliado último shá de Irán y quien ahora se encuentra en Washington se perfilaba como una figura clave.

Otro de los argumentos que se presentaron para llevar a Estados Unidos a la guerra con Irán es que que el riesgo de inacción era más grande que el riesgo de la acción militar. De acuerdo con su plan, el el programa de misiles balísticos de Irán podía ser destruido en unas semanas y contaban con que no podrían bloquear el estrecho de Ormuz. Además, se menciona también que Israel participaría en fomentar disturbios y rebeliones para que la oposición dentro de Irán los ayudara a derrocar el régimen de Irán desde dentro.

Envalentonado por la captura de Nicolás Maduro

Por otra parte, el texto del NYT también revela que la confianza de Donald Trump en las fuerzas militares de los Estados Unidos ha ido creciendo en los meses recientes, especialmente después de la operación realizada en Caracas y que terminó con la captura de Nicolás Maduro a principios de este 2026.

Esto no sólo habría sido otra de las motivaciones para llevar fuerzas a territorio en Irán, sino para reforzar su estrategia de negociaciones hostiles y amenazas como las que ha lanzado a México con asunto referente a los cárteles así como a la OTAN y Groenlandia.

Trump no escuchó al vicepresidente Vance

Además, también se señala que el vicepresidente de Donald Trump, JD Vance, que el principal opositor a que Estados Unidos llevara a cabo un ataque como el que se encuentran perpetrando en este momento en Irán y que en diferentes ocasiones le hizo saber al presidente de su postura al respecto.

En primera instancia, porque una guerra de estas características requería una cantidad de recursos y de tiempo muy grande. También señaló que esta decisión podría decepcionar a varios de los votantes que apoyaron su promesa de campaña de no llevar al país a nuevas guerras debido a las bajas militares que esto conlleva.

En contra parte, JD Vance sugirió a Trump que realizarán un ataque punitivo mucho más limitado, similar al que ya había hecho Trump en su primera administración en contra de Siria en el año 2017 debido al uso de armas químicas.

Ahora, tras estas acciones, el NYT advierte que se podría comenzar a gestar una ruptura política entre Tump y Vance, quien durante parte de su trayectoria ha criticado y cuestionado este tipo de incursiones militares en Medio Oriente por parte de los Estados Unidos.