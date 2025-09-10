Tiroteo en preparatoria en Denver deja tres adolescentes heridos

Reportan tiroteo en preparatoria en Denver (KMGH)

Cerca de las cerca de las 12:40 horas, tiempo local de Denver, Colorado, se reportó un tiroteo en una preparatoria dentro de la zona metropolitana en la que tres estudiantes resultaron heridos.

Hasta el momento las autoridades no han confirmado si hay detenidos debido al hecho ni cuántos atacantes eran.

La Oficina del Alguacil del Condado de Jefferson confirmó que hay al menos dos estudiantes heridos de la preparatoria Evergreen High School.

El tercer lesionado fue confirmado por el Hospital St. Anthony’s,que está a menos de 50 kilómetros al suroeste de Denver, sin embargo no se revelaron más detalles.

Las autoridades alertaron sobre el hecho y solicitaron a la población no acudir al lugar debido al peligro aunque todavía no está claro el motivo de la balacera.