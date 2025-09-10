(VIDEO) Balean a Charlie Kirk, el influencer republicano “favorito” de Trump y que habló mal de México

Charlie Kirk El activista estadounidense estaba dando una conferencia en una universidad de Utah al momento del ataque.

Charlie Kirk, principal influencer de derecha en Estados Unidos fue baleado durante una conferencia en la Universidad de Utah Valley. A través de sus redes sociales, opinaba en contra de “la ideología woke”, la migración y en diferentes ocasiones dio opiniones negativas contra la presidenta Claudia Sheinbaum y los grupos mexicanos del Crimen Organizado.

En redes sociales se hizo viral el video en el que se ve el ataque a Charlie Kirk, quien estaba hablando en una conferencia denominada “The American Comeback”. En las imágenes se alcanza a apreciar que el tiro lo impacta en la parte del cuello, derribándolo de inmediato.

🚨 Charlie Kirk recibió un disparo durante un evento en la Universidad Estatal de Utah Valley. pic.twitter.com/ayzZZlWYWM — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) September 10, 2025

AF Post reportó que el principal sospechoso de ejecutar el tiro ya fue detenido y que Kirk se encuentra en condición crítica en el hospital.

La cuenta oficial de “House Republicans” emitió un un tweet en sus redes sociales lamentando el ataque a Kirk. Señor, elevamos a Charlie Kirk en este preciso instante. Concédele fuerza, sabiduría a sus médicos y la protección que solo TÚ puedes brindar.

🙏 Lord, we lift up Charlie Kirk in this immediate moment. Grant him strength, his doctors wisdom, and the kind of protection only YOU can provide. 🇺🇸✝️ — House Republicans (@HouseGOP) September 10, 2025

¿Quién es Charlie Kirk?

Charle Kirk es un activista republicano originario de Illinois y que ha estado ligado a asociaciones políticas como Turning Point: TPUSA, Turning Point Action, Turning Point Faith.

Conocido popularmente por protagonizar he Charlie Kirk Show, con millones de descargas diarias y fuerte presencia en plataformas y radio conservadoras. Se ha convertido en una figura polémica relacionada con campañas del tipo “Stop the Steal” tras las elecciones de EE.UU. en 2020, movilizando autocar (buses) hacia Washington para protestar la derrota electoral de Trump.

Charlie Kirk y sus críticas constantes contra México

Durante el pasado mes de junio, Kirk utilizó su plataforma para asegurar que la presidenta Claudia Sheinbaum representaba un mayor peligro para los Estados Unidos que Vladimir Putin.

“De todos los líderes mundiales, creo que detesto más a la presidenta de México. ¿Quieres escuchar una declaración provocativa?, esta mujer probablemente causa más desorden en América, que Vladímir Putin ha hecho en América”.

Strange. They fly Mexican flags to protest being sent back to … Mexico. If it’s such a great country, you’d think they’d be excited for a free flight home paid for by American taxpayers. https://t.co/fNZb1SuCuk — Charlie Kirk (@charliekirk11) September 2, 2025

Además, la acusó la autora intelectual de las movilizaciones de mexicanos en Estados Unidos asegurando que “lideraba un levantamiento en el interior de Estados Unidos”.

Charlie Kirk en South Park

La popularidad de Kirk en redes sociales fue recientemente parodiada en la serie de televisión animada de South Park. En este capítulo, estrenado el 6 de agosto de 2025, Eric Cartman asume una versión caricaturesca de Charlie Kirk. Aparece con el peinado característico de Kirk, frases confrontativas y actitudes de “debate maestro” al estilo de Turning Point USA.

Charlie Kirk en South Park En el capítulo, el personaje de Cartman parodia al influencer republicano por su forma agresiva y sesgada de debatir en universidades.

En un momento, Cartman admite ante su mamá: “Tengo mis argumentos súper sólidos. Estas chicas universitarias no están preparadas, así que las puedo destrozar… y también editar todas las respuestas buenas que hagan”. Esto evidencia cómo manipula el debate mediante edición selectiva

La burla va más allá del personaje: expone al “industria del incel” y cómo algunos influencers usan la indignación como producto lucrativo en lugar de convicción real.