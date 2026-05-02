Ciudadanos israelíes salen a protestar contra Netanyahu; piden acuerdo de paz

Protestas en Israel Manifestantes se movilizaron en varias ciudades de Israel para cuestionar al gobierno de Benjamín Netanyahu.

Cientos de personas se manifestaron este sábado en distintas ciudades de Israel contra el gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu, en una jornada marcada por consignas a favor de la democracia y llamados a buscar un acuerdo de paz, especialmente con Líbano.

Una de las concentraciones principales ocurrió en la plaza Habima, en Tel Aviv, donde los asistentes corearon mensajes en defensa de las instituciones democráticas.

La movilización fue convocada por la organización Movimiento de Protesta Prodemocracia Israelí, que ha encabezado varias de estas acciones en los últimos meses.

Durante la protesta, algunos participantes mostraron pancartas con frases del ex primer ministro Isaac Rabin, asesinado en 1995 y recordado por su papel en los Acuerdos de Oslo. Entre los mensajes se leía: “La violencia socava los fundamentos de la democracia”.

Además, se observaron lemas dirigidos directamente al actual gobierno, como “La esperanza está en un acuerdo de paz, no en un acuerdo judicial”, en referencia a la solicitud de indulto presentada por Netanyahu en noviembre pasado, mientras enfrenta procesos judiciales por presuntos casos de corrupción, fraude y abuso de poder.

Las movilizaciones no se limitaron a Tel Aviv. En diferentes puntos del país, grupos de manifestantes se colocaron en carreteras y cruces viales.

En el puente de Kfar Yehoshua, al norte, decenas de personas protestaron con consignas contra el primer ministro, a quien señalaron por lo que calificaron como un “gobierno de masacre”.

También hubo concentraciones en ciudades como Haifa y Jerusalén. En esta última, manifestantes se reunieron en la plaza París, ubicada a pocos metros de la residencia privada de Netanyahu, donde repitieron exigencias similares contra el Ejecutivo.

Estas protestas forman parte de una serie de movilizaciones que se han vuelto recurrentes desde 2023, cuando el gobierno impulsó una polémica reforma judicial y estalló la guerra en Gaza. Desde entonces, distintos sectores han salido a las calles para exigir cambios políticos, así como la creación de una comisión estatal que investigue las fallas que permitieron el ataque de Hamás el 7 de octubre.

Aunque las manifestaciones disminuyeron durante los 40 días de guerra con Irán debido a las restricciones del estado de emergencia, no desaparecieron por completo. En ese periodo se registraron algunas protestas aisladas, incluso con detenciones por parte de la policía.

Con el fin de ese conflicto, las movilizaciones han retomado fuerza y vuelven a colocar en el centro del debate la situación política interna de Israel, en un momento donde el descontento social sigue creciendo frente al gobierno.