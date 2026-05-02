Retirada de tropas de EU en Alemania sacude a la OTAN: Trump lanza alerta para toda Europa

Retirada de tropas de Estados Unidos en Alemania Alemania pide reforzar la defensa europea, aliados advierten riesgos y Trump endurece su postura con amenazas militares y comerciales.

La salida de 5 mil soldados estadounidenses de Alemania encendió alertas en Europa y dentro de la OTAN, no tanto por el impacto militar inmediato, sino por el mensaje político detrás de la decisión impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en medio de desacuerdos con sus aliados por la guerra en Irán.

El anuncio del Pentágono ocurre luego de tensiones crecientes, donde varios países europeos se han negado a respaldar completamente la estrategia de Washington en Medio Oriente. Para muchos gobiernos, la medida refleja el enojo de Trump y una advertencia directa a quienes no se alinean con su política exterior.

El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, reconoció que la retirada ya se esperaba, pero dejó claro que debe servir como un llamado de atención. “Los europeos debemos asumir una mayor responsabilidad por nuestra propia seguridad”, señaló, al tiempo que destacó que Alemania trabaja en fortalecer su capacidad militar.

Actualmente, Estados Unidos mantiene alrededor de 84 mil soldados en Europa, de los cuales más de 36 mil están en Alemania, considerado el principal punto estratégico para operaciones militares. Con este ajuste, la cifra total regresaría a niveles previos al refuerzo militar tras la invasión rusa a Ucrania, es decir, cerca de 80 mil efectivos.

Aunque el recorte representa una fracción del total, el golpe simbólico ha sido fuerte. Analistas y funcionarios coinciden en que la decisión envía una señal clara: Washington podría replantear su compromiso con la seguridad europea si no hay respaldo a sus acciones, incluso recurriendo a otras presiones como aranceles comerciales.

Aumentos en los aranceles para Europa

Al mismo tiempo, Trump anunció también un aumento del 25% en los aranceles a automóviles europeos, una medida que impactaría directamente a economías como la alemana. Para algunos actores políticos, ambas decisiones —militar y económica— forman parte de una misma estrategia de presión.

Dentro de Estados Unidos, la medida tampoco ha pasado desapercibida, pues los legisladores republicanos como Roger Wicker y Mike Rogers expresaron su preocupación, al advertir que reducir la presencia militar podría debilitar la disuasión frente a Rusia y enviar “la señal equivocada” a Moscú.

Retirada progresiva

A la par, el Pentágono confirmó que la retirada se realizará en un periodo de seis a doce meses, sin detallar qué bases serán afectadas ni si las tropas regresarán a territorio estadounidense o serán redistribuidas en otras regiones.

El movimiento también implica cancelar el despliegue de un batallón con misiles Tomahawk de largo alcance en Alemania, un proyecto que el país europeo consideraba clave para reforzar su defensa ante posibles amenazas. La decisión representa un revés para Berlín, que había apostado por ese sistema como elemento disuasorio.

La preocupación se extiende entre los aliados. El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, advirtió que el mayor riesgo para la OTAN no son sus enemigos externos, sino la posible fragmentación interna. “Debemos hacer todo lo que sea necesario para revertir esta tendencia”, escribió.

Respuesta de la OTAN

La OTAN, por su parte, ya trabaja con Estados Unidos para conocer los detalles del repliegue, mientras crecen las dudas sobre el futuro de la cooperación militar en la región. Actualmente, Washington cuenta con más de 30 bases permanentes en Europa, además de otras instalaciones estratégicas utilizadas para operaciones conjuntas.

En el fondo, la decisión revive un debate que lleva años: la dependencia de Europa respecto a la defensa estadounidense. Aunque los países del bloque han prometido aumentar su gasto militar, aún enfrentan limitaciones presupuestales y operativas que dificultan una autonomía real en el corto plazo.

La relación entre Trump y varios líderes europeos también atraviesa uno de sus momentos más tensos, que van desde diferencias por el conflicto en Irán, hasta disputas comerciales y decisiones unilaterales, el vínculo se ha deteriorado. Incluso aliados tradicionales como Reino Unido e Italia han sido blanco de críticas recientes por no respaldar completamente a Washington.

En ese escenario, la retirada de tropas no solo reconfigura el mapa militar en Europa, sino que deja claro que la relación transatlántica atraviesa una etapa de incertidumbre, donde cada decisión tiene un peso político que va más allá de lo militar.