Tyler Robinson, asesino del influencer Charlie Kirk fue entregado por su padre

Tyler Robinson, el asesino del del comentarista conservador Charlie Kirk (Especial)

Asesinato de Charlie Kirk — Autoridades federales y de Utah confirmaron la detención esta madrugada de Tyler Robinson, de 22 años, quien habría sido entregado por su padre al FBI, luego de que le confesara ser el autor del homicidio del comentarista conservador Charlie Kirk. El atacante será juzgado como un adulto y se enfrentaría a la pena de muerte de ser declarado culpable.

Tyler Robinson, originario de la comunidad de Washington, en el suroeste de Utah, es un estudiante universitario becado, fue confirmado por la policía del estado como el autor del ataque fatal contra el influencer, tras corroborar testimonios de sus familiares y amigos de que había sido visto en las imágenes difundidas por el FBI, en las que aparece huyendo tras haber disparado al comentarista conservador Charlie Kirk en el campus de Utah Valley University.

Tras ser reconocido en imágenes de seguridad, Tyler Robinson confesó a su padre que él era el autor del ataque y tras una charla por varias horas fue entregado a las autoridades.

El FBI señaló que el asesino del influencer habita en una vivienda en la que se hay seis dormitorios en Washington, en Utah, a 300 kilómetros al sur de Orem, sitio donde ocurrió el homicidio.

El FBI siguió de cerca la pista a Tyler Robinson, quien confesó a un amigo ser el autor del ataque al influencer (EFE)

Agentes de la Oficina del Buró de Investigaciones informaron que desde el primer momento en que ocurrió el ataque siguieron los pasos de Robinson, de quien interceptaron todas sus conversaciones al ser un sospechoso de prioritario interés.

El FBI subraya que durante las escuchas quedó en evidencia la confesión del atacante a unos de sus compañeros de piso a quien contó parte de lo ocurrido. Asimismo, agentes federales reportaron que Robinson escribió mensajes de odio y antifascistas en los casquillos de la bala que utilizó. Como parte de las indagatorias, el arma utilizada y el proyectil encontrado en la zona del asesinato ya son analizados para confirmar si presentan huellas digitales que confirmen al sospechoso como autor de esta agresión.

La Crónica de Hoy/2025