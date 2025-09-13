Explosión en un bar de Madrid deja 25 heridos

interior del bar en Madrid (X: @EmergenciasMad)

Una explosión en un bar de Madrid, España, ubicado en la calle Manuel Maroto, en el distrito madrileño de Puente de Vallecas, deja al menos 25 personas heridas, tres de ellas de gravedad y dos en estado potencialmente grave.

El estallido afectó también al edificio de viviendas situado sobre el local, obligando a los bomberos y cuerpos de emergencia a desalojar el lugar.

¿A que hora y como paso la explosión en el bar de Madrid?

Según informaron los servicios de emergencias de Madrid, la deflagración se produjo alrededor de las 15:15 horas debido a una concentración de gases, aunque todavía no se ha determinado el tipo de gas, ni la causa exacta.

El jefe del cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento, Carlos Marín de la Bárcena, señaló que se trató de una explosión de gran magnitud, que provocó el derrumbe parcial del techo del local y graves daños estructurales.

Los bomberos trabajan en el desescombro del inmueble, apoyados por la Unidad Canina y la Sección de Apoyo Aéreo de la Policía de Madrid, en busca de posibles víctimas adicionales. Debido a la inestabilidad del edificio, las maniobras se realizan a mano para evitar riesgos. Hasta el momento, se han rescatado a cuatro personas de entre los cascotes.

Afectados por la explosión del bar

La vicealcaldesa de Madrid y delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, informó que las nueve viviendas del bloque, habitadas por 11 familias, sufrieron “importantes daños en el forjado entre la planta cero y la primera”, por lo que los vecinos probablemente deberán ser realojados varios días. El Ayuntamiento, a través del Samur Social, trabaja ya en ofrecer soluciones habitacionales temporales.

Vecinos del inmueble relataron que en el bajo más afectado vivía una pareja que había reformado recientemente el local, convirtiéndolo en vivienda con acceso desde el portal y una reja hacia la calle. La explosión derribó una de sus habitaciones, parte del portal, la pared que la separaba del acceso principal y un muro del bar contiguo.

Las labores de seguridad continúan mientras se descarta la presencia de más personas atrapadas. La policía local mantiene cerrado el tránsito en la calle afectada para permitir las operaciones de rescate y control de daños.