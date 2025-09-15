Explosión en bar de España dejó saldo de dos muertos: ambos colombianos

Explosión de un bar de Madrid (EFE)

La Policía española encontró un segundo cadáver bajo los escombros de un bar donde este sábado ocurrió una explosión en Vallecas, barrio obrero del sureste de Madrid, este fallecido es un joven colombiano, que se suma a la de un hombre de 52 años, de la misma nacionalidad.

Este descubrimiento se da después de la reactivación de la búsqueda para encontrar otro posible cuerpo.

El fallecido no residía en esta ciudad, estaba de paso visitando a conocidos y fue un familiar quien alertó de que posiblemente se encontraba en el lugar a la hora de la explosión.

El primer cadáver fue localizado en la madrugada del domingo por los bomberos del Ayuntamiento de Madrid, ya que se encontraba sepultado bajo más de un metro de arena y escombros del edificio.

El hombre de 52 años del que no se han dado más detalles que su nacionalidad, murió el sábado en el incidente, en el que también se registraron 25 heridos, tres de ellos se reportan graves, aunque su cuerpo no fue ubicado hasta la madrugada del domingo por bomberos, ya que estaba sepultado bajo más de un metro de arena y escombros del edifico.

El hallazgo del cuerpo se produjo después de que los bomberos y la unidad canina de la Policía Nacional realizaran una nueva búsqueda entre los escombros de la explosión, que tuvo su origen en el bar ‘Mis Tesoros’, situado en ese edifico.

Los bomberos reanudaron sus labores después de que los familiares de la víctima no le localizaran a lo largo de la tarde-noche del sábado.

La explosión fue causada por una “concentración de gases” y afectó a la zona de acceso al portal en las viviendas superiores del edificio en el que se encuentra el bar, según explicaron fuentes de la investigación. (Con información de EFE)