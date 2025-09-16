DEA ofrece recompensa de cinco millones de dólares por El Ruso, del Cártel de Sinaloa

DEA

La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), informó este martes sobre una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que conduzca a la captura de Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, alto mando del cártel de Sinaloa la cuál fue designada como organización terroritas por Washington.

Según el FBI, El Ruso, también identificado como Jesús Alejandro Sánchez Félix, lidera a “Los Rusos”, brazo armado de La Mayiza, facción del Cártel de Sinaloa.

Durante la última década ha sido acusado en múltiples ocasiones en los distritos Central y Sur de California por cargos relacionados con crimen organizado, tráfico de drogas, armas de fuego y lavado de dinero.

La Administración de Trump sostiene que La Mayiza gestiona la producción y el tráfico de fentanilo, cocaína, marihuana, heroína y metanfetamina desde el noroeste de México hacia Estados Unidos.

La cifra por El Ruso forma parte del Programa de Recompensas por Narcóticos (NRP, en inglés), administrado por el Departamento de Estado.

La Casa Blanca ha impulsado una ofensiva contra el narcotráfico en Latinoamérica con el objetivo de frenar la crisis del fentanilo que afecta a EU.

El líder republicano ha designado como organizaciones terroristas a los principales carteles mexicanos, así como a la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) y al grupo criminal transnacional Tren de Aragua. (Con información de EFE)