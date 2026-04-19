Irán tacha de violación del alto al fuego el ataque de EU a buque iraní

Momento del ataque estadounidense contra el buque iraní (Centcom/x)

El Ejército de Irán denunció que el ataque de Estados Unidos contra un buque iraní cerca del estrecho de Ormuz supone una violación del alto al fuego entre Teherán y Washington, además expuso haber respondido con ataques de drones contra barcos estadounidenses.

El portavoz del Cuartel General Central de Jatam al Anbiya emitió un comunicado para explicar que EU “atacó un barco comercial de Irán en las aguas del mar de Oman”, “violando el alto el fuego y cometiendo un acto de piratería marina”.

En el mensaje, recogido por la agencia Tasnim, se explica que el Ejército estadounidense disparó contra el barco para inutilizar su sistema de navegación y que soldados norteamericanos subieron a la embarcación.

“Después del ataque de EU, las fuerzas iraníes también atacaron barcos militares estadounidenses con drones,” agregó el comunicado, sin dar más detalles.

Asimismo, el Ejército iraní informó que el buque atacado es un portacontenedores que viajaba desde China hasta Irán.

Por su parte, el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Centcom), a cargo de las operaciones del Ejército en Medio Oriente, destacó en un comunicado que realizaron “repetidas advertencias” durante seis hora, tras lo que el destructor estadounidense ordenó evacuar la zona de máquinas del carguero y efectuó varios disparos para inhabilitar su propulsión. (Con información de EFE)