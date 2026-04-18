Un hombre asesina en Kiev a seis personas y hiere a otras nueve antes de ser abatido

Tirador de Kiev (@rt_russian)

Seis personas perdieron la vida y nueve más resultaron heridas al ser baleadas por un hombre que después fue abatido por operativos de las fuerzas especiales de la Policía de Kiev, así lo informó este sábado el alcalde de la capital ucraniana, Vitali Klichkó.

“Una mujer que estaba entre los diez hospitalizados con heridas también ha muerto. Su identidad ha sido establecida, la mujer tenía unos 30 años”, redactó en su cuenta de Telegram.

Antes, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, informó que al menos cinco personas habían muerto y otras diez resultaron heridas en el tiroteo, que se produjo en la calle y en un supermercado.

“Actualmente hay cinco muertes confirmadas. Mis condolencias a los familiares y seres queridos”, manifestó en su cuenta de Telegram sobre el suceso, en el que el jefe de Estado dijo que se registraron diez heridos.

Asimismo, afirmó que fue informado por el ministro del Interior de Ucrania, Igor Klimenko, de la “neutralización de un atacante” después de que “abriera fuego sobre gente” en Kiev.

Zelenski también aclaró que en otro mensaje que, tras las primeras investigaciones, se supo que el atacante, antes de salir a la calle a disparar, había causado un incendio en un departamento.

“Había cometido delitos anteriormente. Había vivido en la región de Donetsk y nació en Rusia”, agregó el ucraniano al aludir a una región del este del país ocupada actualmente en gran parte por fuerzas invasoras rusas.

“Todas las circunstancias están siendo investigadas”, había dicho antes el líder ucraniano, que apuntó que espera una rápida investigación.

“He dado la orden al ministro del Interior y al jefe de la Policía Nacional de Ucrania para que faciliten toda la información verificada sobre este incidente”, añadió Zelenski poco después de que Klimenko informara, también en Telegram, de que el atacante fue “neutralizado”.

“El autor del tiroteo en Kiev ha sido neutralizado durante la intervención”, escribió Klimenko al aludir a la operación de las fuerzas especiales de la Policía ucraniana, que “irrumpieron en el supermercado donde se encontraba el agresor.

“Había tomado rehenes y disparó contra los agentes de la Policía durante la intervención. Antes de ello, los negociadores intentaron ponerse en contacto con él”, precisó el titular de Interior.

El incidente se produjo en el distrito de Holosíiv, al sur de la capital de Ucrania.